Jalisse: “Sanremo ci esclude da 24 anni”/ “Brano già pronto per il Festival 2022”

I Jalisse, duo musicale composto da Alessandra Drusian e Fabio Ricci, sono intervenuti in qualità di ospiti nel corso della puntata odierna di “Trends&Celebrities”, trasmissione in onda su Rtl 102.5 News e condotta da Francesco Fredella e Simone Palmieri. Immancabilmente, gli artisti hanno parlato del successo ottenuto dopo la vittoria del Festival di Sanremo nel 1997 con “Fiumi di parole” e con il quarto posto all’Eurovision Song Contest: “Queste due kermesse ci hanno posizionato tra i professionisti, c’è stato per noi un salto nel percorso professionale. Il prossimo anno il brano con cui abbiamo trionfato all’Ariston festeggerà le nozze d’argento: abbiamo diverse idee da sviluppare a tal riguardo, ma non abbiamo ancora deciso che cosa fare. Abbiamo anche una commedia musicale in cantiere”.

Oltre che sul palco, Alessandra e Fabio costituiscono una coppia affiatata anche nella vita di tutti i giorni e il segreto del loro rapporto viene spiegato così dalla cantante: “Noi siamo uniti da una formula magica, in cui gli ingredienti delle dosi cambiano quotidianamente. Facciamo coppia fissa dal 1992 e siamo sposati dal 1999”. E, ancora: “Io sono una brava casalinga e amo le lavatrici, sapeste quanto mi sono mancate durante il Festival di Sanremo!”.

JALISSE: “COLPO DI FULMINE ALLA STAZIONE! SANREMO? CI RIPROVEREMO ANCORA”

Ma com’è nato l’amore tra i Jalisse? “Ci siamo conosciuti prima a livello lavorativo – ha raccontato Alessandra Drusian –. Nel 1990 mi presentarono Fabio Ricci, l’autore delle canzoni che avrei dovuto incidere. Lo incontrai nell’agosto 1990 nella Capitale. Dopo due anni, alla stazione Termini lo rividi: lì fu colpo di fulmine e scoppiò l’amore”.

Il quesito sorge spontaneo: quando rivedremo i Jalisse a Sanremo? “Noi da 24 anni ci stiamo provando, ci riproveremo anche per il venticinquesimo, presentando un altro pezzo. Finora abbiamo presentato 24 brani differenti, senza essere mai selezionati. Il nuovo singolo per l’edizione 2022 è già pronto, ma non è detto ne esca anche un altro nel frattempo, tanto la demo non è stata ancora inviata perché i termini non sono stati aperti. Comunque, Non vogliamo per forza vincere, eh! Ci va bene anche arrivare ultimi”. All’Ariston, però, anche quest’anno si è parlato, in qualche modo, dei Jalisse: “Fedez e Francesca Michielin – che continuiamo a ringraziare – ci hanno portato a Sanremo con un piccolo cameo di ‘Fiumi di parole’, è stato emozionante”.

