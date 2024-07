Grande Fratello 2024/2025, chi sono i concorrenti? Spuntano nuovi nomi da Uomini e Donne e Beautiful

A settembre si apre la Porta Rossa della Casa più spiata d’Italia ed Alfonso Signorini e tutta la sua squadra sono al lavoro per delineare il cast, i concorrenti Grande Fratello 2024 chi sono? In questi giorni si sono susseguite moltissime indiscrezioni e l’ultima in ordine di tempo l’ha lanciata Fanpage.it. Secondo il sito, infatti, le trattative sarebbero già giunte a buon punto per far entrare nel longevo reality di Canale5 volti noti al pubblico provenienti dal mondo di Uomini e Donne e dalla soap come Beautiful e Il Segreto. Si tratta di Iago Garcia, Clayton Norcross, Javier Martinez e Luca Calvani.

Nel dettaglio, infatti, tra i concorrenti Grande Fratello 2024 ci saranno Iago Garcia, Clayton Norcross, Javier Martinez e Luca Calvani. Il primo è un attore spagnolo di 45 anni noto ai telespettatori Mediaset per aver recitato nelle soap Il Segreto e Una Vota. Il secondo, invece, è un altro attore ma statunitense e della soap americana Beautiful, ha 69 anni e di recente ha preso parte al salottino di Paolo Bonolis Avanti un altro. Dal mondo di Uomini e Donne, invece, arriva il controverso ex tronista Javier Martinez che fu allontanato dal programma perché scoperto dalla redazione del dating show a intrattenere una relazione sentimentale parallela alla partecipazione alla trasmissione. Infine dal mondo delle fiction, invece, è pronto a sbarcare Luca Calvani, attore 50enne che negli anni ha collezionato numerose esperienze con ruoli in Don Matteo, Tutti Pazzi per amore, Un posto al sole.

Grande Fratello 2024, tutti i nomi dei possibili concorrenti: arrivano Lino-Alessia e Maika da Temptation Island?

Raccogliendo le indiscrezioni lanciate in questi giorni non solo da Fanpage ma anche da DavideMaggio, Dagospia e TvBlog si può stilare un primo probabile elenco di tutti i concorrenti del Grande Fratello 2024, coloro che a settembre parteciperebbero al reality condotto da Alfonso Signorini. Si tratta di Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi, Eleonora Cecere ex volti di Non è la Rai che, per la prima volta nella storia del programma, parteciperanno come concorrentente unico. Dal mondo di Temptation Island 2024 arrivano Lino Giuliano, Alessia Pascarella, Maika Randazzo. Tuttavia, secondo altre indiscrezioni hanno fatto il provino anche Martina De Ioannon e Raul Dumitras. E poi ancora tra i concorrenti Grande Fratello 2024 dovrebbero esserci pure Enzo Paolo Turchi, Clarissa Burt e Shaila Gatta ed a loro si aggiungerebbero Giulia Mannucci, Nadia Rinaldi, Federico Chimirri e Margherita Zanatta.