Concorrenti Grande Fratello 2024, nuovo scoop sul cast/ Da Nadia Rinaldi a Jonas Berami: i papabili nomi

Cast Grande Fratello 2024, spuntano i nomi di 7 papabili concorrenti

Nelle ultime settimane stanno circolando numerose indiscrezioni sui papabili concorrenti del Grande Fratello 2024: la nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini prenderà il via a settembre, subito dopo l’estate, ma il cast resta ancora un’incognita. Sono tantissimi i volti noti o meno noti dello spettacolo che si stanno candidando per prendere parte alla prossima edizione, attraverso i casting itineranti in tutta Italia o semplicemente mandando un messaggio di presentazione sulla chat Instagram del conduttore.

Tra i tanti nomi che circolano in rete spuntano anche alcuni ex volti dei reality, dal Grande Fratello all’Isola dei Famosi: a rivelarli è uno scoop di Deianira Marzano, ospite ieri del programma Gente di Marte, il programma di Radio Marte condotto da Gabriele Parpiglia. L’esperta di gossip ha infatti spifferato alcuni nomi che potremmo vedere dall’autunno nella Casa più spiata d’Italia: “Nadia Rinaldi, Margherita Zanatta, Jonas Berami, Jonathan Kashanian, Federico Chimirri, Vera Gemma, Garance Authié e un ex protagonista di Mare Fuori“.

Grande Fratello 2024, infinite ipotesi sul cast: da Brando Ephrikian a Sara Croce

Tanti di questi nomi sono ex volti dei reality di Canale 5: Jonathan Kashanian e Margherita Zanatta, sulla quale già circolavano indiscrezioni negli ultimi giorni, parteciparono al Grande Fratello in passato quando il programma era ancora incentrato su personaggi sconosciuti al pubblico, mentre Nadia Rinaldi, Jonas Berami e Vera Gemma hanno preso parte all’Isola dei Famosi gli scorsi anni. Ci sarebbe poi la suggestione Garance Authié, modella francese finita recentemente al centro delle cronache rosa per una presunta relazione con Fedez, l’ex volto di Uomini e donne e Masterchef Federico Chimirri e un attore di Mare Fuori non specificato.

Ma sono tanti i nomi spuntati sul web nell’ultimo periodo: da Cristina Plevani a Brando Ephrikian, da Paola Barale a Sara Croce, sono tante le indiscrezioni che si rincorrono giorno dopo giorno ma che, al momento, non hanno ancora trovato conferma. Il cast del Grande Fratello 2024 è dunque ancora in fase di definizione: chi saranno i concorrenti che varcheranno la Porta Rossa a settembre?

