Concorrenti Grande Fratello Vip 7, arrivano due smentite/ Ex tronista e nota opinionista non ci saranno

Concorrenti Grande Fratello Vip 7, chi sono? Arrivano due smentite

Continuano le indiscrezioni sul cast che popolerà la Casa di Cinecittà per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini è deciso a svelare i nomi dei 24 concorrenti ufficiali sono nel corso delle prime due dirette di questa settima edizione in partenza il 19 settembre su Canale 5. Molti i nomi usciti nelle ultime settimane ma nelle ultime ore su due di questi sono arrivate delle smentite.

Si è parlato della presenza nel cast di Sarah Altobello. Dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi l’opinionista di Canale 5, secondo il gossip, sarebbe pronta per entrare al Grande Fratello Vip, tuttavia lei stessa è intervenuta per smentire. “In relazione alle notizie uscite sui vari media, relativa ad una mia presunta partecipazione voglio comunicarvi che sono destituite da ogni fondamento“, ha scritto infatti sui social la Altobello.

Sarah Altobello e Teresa Langella non ci saranno

Non solo Sarah Altobello. C’è anche un’altra donna la cui partecipazione al Grande Fratello Vip 7 è stata smentita recentemente: Teresa Langella. L’ex tronista di Uomini e Donne, stando a quanto rivela gfvipnews su Instagram, sarebbe impegnata in altri progetti che non le permetterebbero la partecipazione al reality.

Di certo i nomi ufficiali verranno svelati soltanto in diretta da Alfonso Signorini che, a Sorrisi, ha dichiarato: “Sarà un’edizione particolare. Ci saranno nomi inediti per un reality, persone che vengono dai mondi più disparati, gente poco nota ma che ha una storia e un background importante che calza a pennello con il GF Vip”.

