Concorrenti Grande Fratello Vip 7, chi detto “No” al reality?/ Da Manuela Arcuri ad Albano Carrisi

Concorrenti GF Vip: tutti i “No” rifilati al reality dalle star della TV

Manuela Arcuri, insieme ad altre star hanno rifilato il due di picche al GF Vip, condotto da Alfonso Signorini. A raccogliere le motivazioni del loro rifiuto è il settimanale Nuovo TV, dove le star spiegano perchè non si sono sentite di partecipare al reality: tra questioni etiche, e questioni più pratiche.

Grande Fratello Vip 7, slitta per le elezioni politiche o i concorrenti potranno votare?/ Tra le ipotesi…

Manuela Arcuri ha rifiutato la partecipazione al GF Vip 7: “In un reality, sia chiaro, anche se me lo hanno chiesto, non mi vedrete mai.” Oltre all’attrice, si aggiunge Paola Barale che ammette: “Me lo chiedono di continuo, mi offrono anche grandi cifre. Non sarò mai ricca. Ma so gestire il denaro e la mia felicità è più importante. I reality non hanno bei contenuti“. A dire “no” al programma è anche Rita Dalla Chiesa ma per proteggere la sua vita privata: “Prendo in considerazioni questioni private e famigliari“. Tra chi ha rifilato un due di picche al GF Vip c’è anche Albano Carrisi che svela: “La proposta è arrivata sia a me che a mia figlia Jasmine” ma anche lei ha dato forfait.

Manuel Bortuzzo, "Punto a vincere le Olimpiadi"/ Dopo il Grande Fratello Vip…

Evelina Sgarbi rifiuta il GF Vip e fa infuriare il papà Vittorio

Naturalmente sono tante le star che hanno detto “no” al GF Vip, ma il rifiuto più emblematico rimane quello di Evelina Sgarbi. Come riporta Nuovo TV, la modella figlia del critico d’arte, ha declinato l’offerta di Alfonso Signorini e questo ha fatto infuriare Vittorio Sgarbi.

Il critico d’arte, in merito alla decisione della figlia, ha dichiarato: “Evelina ha rifiutato un’occupazione temporanea ben remunerata. Se il GF Vip le faceva così schifo, poteva dirlo chiaramente dentro al casa, distinguendosi dagli altri per le sue capacità”. E ancora: “Evelina può fare quello che vuole. Solo che se rinuncia al cachet del GF Vip, non mi può chiedere in regalo una borsa Dior da 2.800 euro. Se vuole una vita normale, faccia l’impiegata con uno stipendio di 1.200 euro al mese”.

Corinne Clery, i segreti della forma perfetta?/ "Non faccio ginnastica né dieta e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA