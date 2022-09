Concorrenti Grande Fratello Vip 7, chi sono?/ Cristina Quaranta nel cast e…

Grande Fratello Vip 7, chi sono i concorrenti? I primi nomi ufficiali

Tutto pronto per la settima edizione del Grande Fratello Vip in partenza il prossimo 19 settembre. Alfonso Signorini presenterà il cast in diretta anche se probabilmente i loro ingressi saranno scaglionati in più puntate. Il conduttore ha infatti spiegato che i nomi dei concorrenti rimarranno top secret fino all’ultimo. Nel corso di questa estate però il conduttore ha seminato su Instagram degli indizi. Contrariamente al passato, quest’anno non sono stati ufficializzato ancora i nomi dei concorrenti e probabilmente questa attesa è dovuta al fatto di voler accrescere la curiosità del pubblico anche in termini di ascolti.

Ad oggi solo tre nomi sono stati confermati. Si tratta dello stilista Giovanni Ciacci, di Wilma Goich e di Pamela Prati. Anche Patrizia Groppelli sarebbe dovuta entrare nella casa ma per motivi di salute del padre non se l’è più sentita di partecipare. Per questo motivo gli autori per ovviare all’inconveniente l’hanno sostituita con Cristina Quaranta, ex volto di Non è la Rai. Quali sono però gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip? Tra le donne spuntano Carolina Marconi, Patrizia Rossetti, Ginevra Lamborghini, Elenoire Ferruzzi, Sofia Giaele De Dona, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Sara Manfuso e Gegia. A loro dovrebbero aggiungersi Edoardo Donnamaria, Charlie Gnocchi, Antonino Spinalbese, George Ciupilan, Attilio Romita, Amaurys Perez, Luca Salatino.

Il Grande Fratello Vip riapre i battenti il prossimo 19 settembre. Doppio appuntamento per il reality che andrà in onda il lunedì e il giovedì. Cast ancora top secret per una scelta del conduttore e degli autori. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Alfonso Signorini ha spiegato: “Era un mio vecchio desiderio, condiviso poi con gli autori e l’azienda. Secondo me è bello mantenere un minimo di sorpresa che renderà le prime puntate un evento televisivo”. Alfonso Signorini ha però svelato che nel cast potrebbero esserci parenti di personaggi famosi. Il popolo dei social ha però rumoreggiato per l’assenza di volti noti. Alfonso Signorini ha scelto storie personali che faranno riflettere e commuovere: “Ci saranno nomi inediti per un reality, persone che vengono dai mondi più disparati, gente poco nota ma che ha una storia e un background importante che calza a pennello con il “GF Vip”.

Lo scorso anno Alfonso Signorini portò Manuel Bortuzzo nella casa del Grande Fratello Vip sensibilizzando così sul tema della disabilità. E quest’anno? Signorini rivela: “Ci sarà anche un mondo mai raccontato in un reality nella sua quotidianità. Mi piace tentare esperimenti nuovi, come l’anno scorso con la disabilità. Questa volta sarà diverso”.











