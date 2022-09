Concorrenti Grande Fratello Vip 7, le storie/ “La Goich soffre la perdita della figlia, Spinalbese di Belen”

Grande Fratello Vip 7: quali sono le storie più commoventi dei concorrenti confermati e non

Il Grande Fratello Vip 7 torna con le sue imperdibile storie, lunedì 19 settembre, con alla guida Alfonso Signorini confermato anche quest’anno. Nella prima e la seconda puntata verranno svelati, in diretta, gli altri concorrenti della Casa più spiata d’Italia; attualmente quelli confermati sono Giovanni Ciacci, il fashion stylist, e la cantante Wilma Goich.

Wilma Goich al Grande Fratello vip 7, il web insorge/ "C’é un po' di Gemma Galgani nel cast"

Il settimanale Nuovo TV, fa un riepilogo dei concorrenti del reality e delle loro storie commoventi che racconteranno al pubblico. Giovanni Ciacci ha annunciato di essere sieropositivo e Alfonso Signorini lo ha voluto con sé nel suo show. Wilma Goich entra nella Casa per raccontare e superare il dolore per la perdita della figlia Susanna, morta per un tumore fulminante. “Nella casa spero di trovare la pace: staccherei da tutto“, dice la cantante. Non ancora confermato, ma papabile concorrente, c’è Antonino Spinalbese. Il parrucchiere ha da poco terminato la sua storia con Belen, dalla quale ha avuto la figlia Luna Marì. La coppia ha bruciato le tappe e, dopo la nascita della piccola, le cose non sono andate bene. Carolina Marconi, altro volto che potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip 7, è guarita da un tumore al seno e ora combatte per avere un figlio, cosa che la legge non le consente al momento di fare.

Wilma Goich esce allo scoperto su Orietta Berti al GF Vip/ "Sarà di parte e..."

Grande Fratello Vip 7, Wilma Goich: “Per me non sarebbe facile…”

Wilma Goich è stata confermata come concorrente al Grande Fratello Vip 7. In una precedente intervista di Nuovo TV, la cantante aveva parlato della paure nel partecipare al reality condotto da Alfonso Signorini: “Credo che per me non sarebbe facile trovarmi in mezzo a tutto quel disordine. Per non parlare, poi, della scarsa pulizia che ho notato”.

E ancora: “La cosa più difficile, però, sarebbe senza dubbio quella di condividere lo stesso tetto con così tanti sconosciuti. E’ come tornare indietro nel tempo a quando era bambina e trascorrevo le mie vacanze in colonia. Qui, però, c’è una grande differenza: quando si è piccoli si ride e si scherza per tutto mentre quando si è adulti decisamente lo si fa molto meno”.

Wilma Goich salta la partecipazione al GF Vip?/ "Mi prendo l'estate per pensarci"

© RIPRODUZIONE RISERVATA