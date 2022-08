Wilma Goich al Grande Fratello Vip 7?/ “La cosa più difficile per me sarebbe…”

Wilma Goich vicina al Grande Fratello Vip 7

Wilma Goich sarà una concorrente del Grande Fratello vip 7 che andrà in onda su canale 5 a partire da lunedì 19 settembre? A parlare di tale possibilità è stata la stessa Wilma Goich in un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo Tv. L’artista era stata indicata tra i concorrenti anche in occasione della sesta edizione del reality e quest’anno il suo nome è tornato in pole. Per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, ma le possibilità che la Goich varchi la famosa porta rossa della casa di Cinecittà sono tante.

“Allora come oggi a frenarmi è il pensiero di lasciare mio nipote Gianlorenzo da solo. Per lui ero già un punto di riferimento, ma da quando è venuta a mancare sua madre, la sua nonna lo è diventata ancora di più. Ora ci siamo nuovamente parlati, ma non c’è nulla di definitivo. Diciamo che dipende più da me che da lro (la produzione ndr)”, ha raccontato la Goich a Nuovo Tv.

Wilma Goich e il Grande Fratello Vip 7: “Per me non sarebbe facile…”

Dopo la morte della figlia Susanna Vianello, il Grande Fratello Vip 7, per Wilma Goich, sarebbe l’occasione per rimettersi in gioco. La cantante, tuttavia, a Nuovo Tv, confessa che, per lei, non sarebbe facile convivere con tante persone sconosciute. “Credo che per me non sarebbe facile trovarmi in mezzo a tutto quel disordine. Per non parlare, poi, della scarsa pulizia che ho notato“, ha detto a Nuovo Tv.

“La cosa più difficile, però, sarebbe senza dubbio quella di condividere lo stesso tetto con così tanti sconosciuti. E’ come tornare indietro nel tempo a quando era bambina e trascorrevo le mie vacanze in colonia. Qui, però, c’è una grande differenza: quando si è piccoli si ride e si scherza per tutto mentre quando si è adulti decisamente lo si fa molto meno”, ha concluso.

