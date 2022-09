Concorrenti Grande Fratello Vip 7: svelata la data d’annuncio/ “Dovremo aspettare…”

Grande Fratello Vip 7, Wilma Goich seconda concorrente ufficiale

Il 19 settembre è la data d’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, ma sul cast permangono ancora numerosissimi dubbi. Oltre al già confermato Giovanni Ciacci, primo concorrente ufficiale annunciato poche settimane fa, è ancora mistero sui nuovi Vipponi che varcheranno la fatidica Porta Rossa di Cinecittà. Alcuni dubbi vengono però sciolti dalle dichiarazioni di Aldo Vitali, direttore del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, che annuncia la novità della copertina del prossimo numero in edicola.

Come riferisce anche Biccy, infatti, il settimanale ha annunciato il secondo concorrente ufficiale del reality. Un nome su cui si vociferava da tempo e che alla fine entrerà nella Casa: “Sono qui per presentarvi la nuova copertina di Tv Sorrisi e Canzoni. Qui ci sarà una super esclusiva. Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli ed Orietta Berti ci raccontano tante novità sul GF Vip. Inoltre vi sveleremo il secondo concorrente ufficiale di questa edizione. Dopo Giovanni Ciacci, vi diciamo che ci sarà Wilma Goich“.

Le novità però non finiscono qui, perché Tv Sorrisi e Canzoni annuncia anche un cambio di programma nella presentazione ufficiale del cast del Grande Fratello Vip 7. A differenza degli altri anni, quando i concorrenti venivano ufficializzati con un articolo sulla rivista e un’immagine di gruppo in copertina, questa volta i nomi saranno top secret sino alla prima puntata del 19 settembre, quando verranno svelati in diretta. La prossima copertina sarà comunque dedicata al reality, ma solo ad Alfonso Signorini e alle sue due opinioniste.

“Per gli altri 22 nomi ci sarà da aspettare. Questa è la grande novità di quest’anno. Sì, dovremo aspettare la sera del 19 settembre, quando partirà il programma. In pratica è cambiata la liturgia del GF. Quindi i concorrenti verranno svelati volta per volta. Comunque troverete in queste tre interviste molte cose inaspettate“: questo l’annuncio di Aldi Vitali. Gli affezionati concorrenti del Grande Fratello Vip dovranno così pazientare ancora qualche giorno, sino a quando prenderà il via la settima edizione e si scioglierà ogni riserva sul cast ufficiale.











