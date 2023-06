Concorrenti Grande Fratello Vip 8, chi sono?/ Da Annalisa Chirico a Viola Valentino: nuove indiscrezioni

Chi saranno i concorrenti del Grande Fratello Vip 8? Arrivano i primi nomi

Chi varcherà la porta rossa nella nuova edizione del Grande Fratello Vip? L’ottava edizione, che sarà nuovamente condotta da Alfonso Signorini, potrebbe introdurre numerose novità, a partire dai concorrenti in gara che, a quanto pare, saranno sia Vip che Nip. Partendo dai volti famosi, Novella 2000 ha lanciato una prima lista di concorrenti che a settembre potrebbero varcare la porta rossa.

Il magazine diretto da Roberto Alessi fa sapere che a settembre potrebbero esserci: Annalisa Chirico, giornalista che secondo il magazine Oggi sarebbe a un passo dalla firma del contratto; Shinhaiu Ventura, influencer italo giapponese la cui presenza non è tuttavia assicurata; Brenda Asnicar, attrice argentina; Viola Valentino, cantante nei mesi scorsi al centro dell’attenzione per le vicende riguardanti suo marito Francesco Mango.

La lista continua poi con: Niccolò Centioni, attore noto per aver fatto parte del cast de I Cesaroni; Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, che abbiamo visto nella Casa durante la scorsa edizione del reality; Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi (che è confermata nel ruolo di opinionista del web); e infine Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. Chiaro che non si tratta ancora di concorrenti ufficiali, ma di indiscrezioni che potrebbero trovare presto conferma o smentita.

Sono infine previste novità anche nel ruolo di opinionisti in studio: non ci sarà Sonia Bruganelli e al suo posto potrebbe arrivare Emanuele Filiberto. Non è ancora chiaro invece se sarà confermata o meno Orietta Berti.

