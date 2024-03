Concorrenti Isola dei Famosi 2024, chi sono?/ ‘Mistero’ sul cast dei naufraghi: solo un nome ufficiale

Isola dei Famosi 2024, concorrenti: Aras Senol di ‘Terra Amara’ unico nome ufficiale

Finito un reality, ne inizia un altro. Sarebbe il caso di dire: ‘Tutto pronto per l’Isola dei Famosi 2024’, ma in realtà non è proprio così. Il programma aprirà i battenti lunedì 8 aprile e con la novità alla conduzione che corrisponde al nome di Vladimir Luxuria. La promozione dopo l’esperienza da opinionista ha attirato la curiosità degli appassionati alcune settimane fa, per poi passare alle indiscrezioni sul cast dei naufraghi.

Proprio a proposito dei concorrenti de L’Isola dei Famosi 2024, pronta a partire tra poco più di 10 giorni, vige però il mistero. Nonostante manchi poco al calcio d’inizio, attualmente è noto solo un nome ufficiale: Aras Senol. L’attore noto per il ruolo in Terra Amara è l’unico vip menzionato – come riporta Mondoreality – sulla pagina ufficiale della trasmissione di Canale 5.

Il mancato annuncio dei concorrenti scelti per L’Isola dei Famosi 2024 non è detto però che sia un fattore di preoccupazione. Potrebbe anche essere una scelta mirata ad aumentare l’hype sulla nuova stagione del reality, anche perchè gli altri protagonisti sono già stati tutti annunciati. Oltre a Vladimir Luxuria nel ruolo inedito di presentatrice sono infatti noti anche gli opinionisti in studio: Dario Maltese e Sonia Bruganelli. Ufficiale anche l’inviata sull’isola, ovvero Elenoire Casalegno che prende il posto di Alvin.

E’ lecito credere che maggiori informazioni sul cast de L’Isola dei Famosi 2024 arriveranno comunque prima della prima puntata – prevista il prossimo 8 aprile – anche perchè in rete non mancano le indiscrezioni. Da Valentina Vezzali all’attrice Maitè Yanes, passando per Greta Zuccarello e l’attore Francesco Benigno.











