La Pupa e il Secchione 2023, confermato Enrico Papi alla conduzione/ Paola Barale e Aldo Montano come giudici

La Pupa e il Secchione, confermati giudici e presentatore: ecco di chi si tratta

La Pupa e il Secchione sta per tornare con una nuova edizione, il fortunato show di Mediaset porta con sé alcune importanti novità. Dopo diverse indiscrezioni, sono stati confermati alcuni rumor per quanto riguarda il conduttore che vedrà al timone Enrico Papi, sostituto di Barbara D’Urso.

Nelle ultime ore, TvBlog, ha svelato anche quali siano i tre giudici che quest’anno saranno presenti nel format. Prima fra tutte si conferma Paola Barale, di cui era stata spoilerata la partecipazione, alla quale si affiancherà anche Candida Morvillo e anche un ex volto del Grande Fratello, Aldo Montano.

La Pupa e il Secchione, lo show lontano dagli eccessi e dal trash

La rivoluzione anti-trash sembra anche toccato anche lo show, le cui registrazioni sono già iniziate. Pier Silvio Berlusconi, secondo quanto riporta TvBlog, ha imposto linee di sobrietà sia nelle discussioni che nell’abbigliamento proprio per non scadere negli eccessi.

“Dicevamo che sono iniziate le registrazioni di questa trasmissione e da quelle parti la parola d’ordine è prudenza per il rischio di una inevitabile deriva trash. Completamente rivisto il look delle pupe e non solo di loro. Si sta lavorando quindi ad un’impianto del programma più sobrio rispetto al passato” si legge sul sito: “Vige dunque sempre a Mediaset la paura ed il timore di uscire dalle carreggiate che l’editore ha delineato ai programmi. Se il Grande fratello si è in pratica rivoluzionato, pure la Pupa e il secchione deve regolarsi rispetto ai nuovi diktat. Certo per lo show condotto da Enrico Papi tutto sarà più semplice, essendo un programma registrato e che sarà poi montato in post produzione.”

