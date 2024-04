Concorrenti La Pupa e il Secchione 2024: quali coppie sono rimaste in gioco?/ Da Rosaria e Gianluca a…

Concorrenti La Pupa e il Secchione 2024: chi è rimasto in gioco?

Torna in onda questa sera La Pupa e il Secchione 2024 con la terza, attesissima puntata in onda su Italia 1. Il programma, condotto da Enrico Papi e con in giuria Paola Barale, Aldo Montano e Candida Morvillo, mette a confronto due mondi opposti, quello delle pupe e quello dei secchioni. Come in ogni puntata è prevista una importante eliminazione, che arriverà al termine della Sfida al muro e del Gioco delle Affinità con i quali i concorrenti dovranno misurarsi.

Ma chi sono i concorrenti de La Pupa e il Secchione 2024 che sono rimasti ancora in gioco? Il programma è iniziato poche settimane fa e ha già visto due eliminazioni, quelle di Swami Dinoia e Michele Sciamanna e di Noemi Bertani e Pio Savelli, fuori dai giochi rispettivamente nella prima e nella seconda puntata. Le coppie rimaste ad oggi in gara sono 7 e sono pronte a duellare a suon di sfide per andare avanti il più possibile nel loro percorso televisivo.

Concorrenti La Pupa e il Secchione 2024: Camilla e Andrea, Federica e Simone e non solo…

Tra i concorrenti de La Pupa e Il Secchione 2024 troviamo Virginia Cavalieri e Alessio Pino, lei modella di Comacchio, lui dottorando e traduttore napoletano. Ci sono poi Camilla De Berardinis (modella di Pescara) in coppia con Andrea Valenza (content creator di Vimercate), ma anche la modella napoletana Federica Della Volpe e Simone Candido, battutista e studente universitario di Manfredonia. Tra le coppie protagoniste di questa edizione figurano anche Rosaria Dell’Aquila e Gianluca Lonardo: lei è una content creator torinese, lui uno studente universitario di San Giovanni in Marignano.

Spazio poi ad Annalisa Saggese (modella romana) con Alessandro Pestarino (scrittore di Ovada) ed Aurora Travelli (modella bergamasca) con Federico Rifugiato (professore, imprenditore e content creator di Alia). Infine, a rimanere in gioco ci sono anche Anastasia Savarese, modella riminese, in coppia con Federico Silvio Gorrino, imprenditore torinese.











