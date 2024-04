Rosaria e Lonardo si allontanano a La pupa e il secchione 2024?/ “Non ha fatto passi avanti”

Rosaria e Lonardo, tensione a La pupa e il secchione 2024?

La seconda puntata de La pupa e il secchione 2024 ha messo alla prova anche il rapporto tra Rosaria e Lonardo. La coppia dopo diversi giorni trascorsi insieme ha riscontrato delle divergenze caratteriali che hanno portato a delle riflessioni in particolare da parte della Pupa. “Lui come lo metti lo trovi, non ha fatto un passo verso di me. E’ giusto se ci votano. Se c’è o non c’è non fa differenza. E’ come se non ci fosse” ha detto Rosaria sfogandosi sul compagno di gioco. “Inizialmente pensavo avesse bisogno di carburare, invece no è proprio fatto così”.

E l’amica Anastasia si è detta preoccupata per Rosaria: “Ci tengo a lei, non l’ho vista bene nel rapporto con Lonardo”. Nonostante un rapporto in salita, i due sono riusciti a mettersi in risalto nella seconda puntata de La pupa e il secchione 2024, aggiudicandosi anche due prove. I due concorrenti del programma condotto da Enrico Papi sono riusciti comunque a salvarsi, vedremo se piano piano riusciranno a venirsi più incontro e comprendersi meglio. La strada, però, per Rosaria e Lonardo, sembra in salita.

Gianluca Lonardo e Rosaria, chi sono i due concorrenti de La pupa e il secchione 2024

Gianluca Lonardo è uno dei concorrenti più giovani di La pupa e il secchione 2024. In fase di presentazione il ragazzo si è presentato così al pubblico della trasmissione: “Mi chiamo Gianluca Lonardo, ho 21 anni e vengo da San Giovanni Marignano in provincia di Rimini e sono un secchione. Nella mia vita studio lingue straniere, attualmente sto frequentando la facoltà di mediazione linguistica incultura” – ha detto il secchione raccontandosi e dicendosi un amante delle lingue.

Lo stesso Lonardo ha poi raccontato: “Nello specifico studio inglese, tedesco e giapponese e in passato ho studiato anche spagnolo. Mi reco all’università col treno e sono un pendolare. Abito ancora con i miei genitori con cui ho un bel rapporto anche se ancora discutiamo su alcune cose come l’orario su cui andare a dormire, cose di questo genere. Ogni tanto voglio stare sveglio fino a tardi, guardare la televisione, ma mia madre ha il sogno leggero e continua a sbraitare”. Rosaria Dell’Aquila, invece, si è presentata a La pupa e il secchione 2024 come content creator di Torino che ama curare i capelli e dedicarsi agli scrub.

