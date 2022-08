Concorrenti Pechino Express 2023, chi saranno?/ Spuntano Alex Belli e…

Pechino Express 2023, chi saranno i concorrenti della nuova edizione? I nomi papabili

Sta prendendo forma il nuovo cast della prossima edizione di Pechino Express condotta da Costantino Della Gherardesca. Stando a quanto riportato dal portale The Pipol Tv ci sarebbero alcune coppie provenienti dai due reality targati Mediaset. Parliamo del Grande Fratello Vip e dell’Isola dei Famosi che hanno riscosso ottimo successo in termini di ascolti. Tra i tanti nomi della prossima edizione di Pechino Express è spuntato il nome di due ex gieffini molto discussi. Si tratta di Alex Belli e Delia Duran. La coppia potrebbe prendere parte alla prossima edizione del reality. Non saranno gli unici però perché anche Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis sarebbero pronti a cimentarsi in quest’altra sfida.

Pechino Express 2023, influencer e tiktoker nel cast?/ "Provinata una coppia famosa": ecco chi sono

Sul portale The Pipol Gossip si legge: “Provini che vanno, provini che nascono. Il nuovo cast di Pechino Express sta prendendo forma per la prossima edizione condotta da Costantino Della Gherardesca. I papabili nomi potrebbero celarsi tra questi vip: gli ex gieffini Alex Belli e Delia Duran, le cantanti Paola e Chiara, le tenniste Francesca Schiavone e Flavia Pennetta, gli isolani Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis. Più una coppia di influencer che rappresenterà la generazione Z. Ma il tutto è work in progress”.

PECHINO EXPRESS 2022: PAGELLE FINALE E VINCITORI/ I Pazzeschi stupiscono tutti!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol TV (@thepipol_tv)

Alex Belli concorrente della prossima edizione di Pechino Express 2023?

Il ritorno di Alex Belli in un reality ha però stupito molto i fan. Sul profilo ufficiale del portale The Pipol Gossip qualcuno ha fatto giustamente notare come l’ex gieffino avesse di recente sottolineato la necessità di prendersi un anno sabbatico dalla televisione. L’indiscrezione ora di una sua partecipazione in coppia con Delia Duran a Pechino Express però potrebbe farlo tacciare di incoerenza.

Vincitori Pechino Express 2022 chi sono? I Pazzeschi/ "Una delle coppie più belle"

Di recente, sui social ad una fan che aveva espresso il suo desiderio di rivederlo in televisione nella stagione ormai alle porte, Alex Belli aveva risposto così: “Invece mi sa che mi prenderò un anno SABBATICO dalla televisione generalista..!!!”. Un annuncio che però non aveva convinto molte persone. In un primo momento si era parlato di un possibile coinvolgimento di Alex nella prossima edizione del Grande Fratello vip ma poi non ne ha più parlato. Si era parlato di una possibile partecipazione a Tale e quale show ma anche in questo caso pare che l’attore non sia stato scelto e dunque non sarà nel cast del programma di Carlo Conti. In un’intervista a SuperGuida TV Alex Belli aveva parlato di altri progetti che però non riguardavano la televisione. Cosa ci sta nascondendo l’ex gieffino?

© RIPRODUZIONE RISERVATA