Concorrenti Pechino Express 2024: Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal sono “Italia e Argentina”/ Spoiler

Pechino Express 2024, Antonella Fiordelisi fa coppia con Estefania Bernal

Manca poco al via alla competizione nel viaggio itinerante di Pechino Express 2024 e, intanto, Antonella Fiordelisi forma una nuova coppia esplosiva con Estefania Bernal. É quanto fa sapere in un annuncio diramato via Instagram la pagina Benegas management, per la quota spoiler del format avventuriero più atteso dell’anno dagli amanti del piccolo schermo.

Antonella Fiordelisi e Gugliemo Vicario fidanzati?/ Lei non commenta, ma una foto scatena il gossip

Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal compongono insieme la coppia al femminile nel ruolo di team competitor “Italia e Argentina”, tra i vari duo in lizza per la vittoria del montepremi finale di Pechino Express 2024. Ma le due showgirl, dalla personalità televisiva dinamica e lo spirito di indole competitivo, non sono le sole a partire per la nuova esperienza televisiva, attesa sulle reti TV e streaming Sky.

Sanremo 2024, lo psichiatra avverte: "Le canzoni nascondono delle insidie"/ "Dopo il Covid..."

Mentre lo spoiler sull’adventure game si prepara ad estendersi ancora, con l’ufficializzazione nel cast di Pechino Express di altri nomi competitor del duo al femminile, intanto, l’opinione dell’occhio pubblico sulla prima coppia viaggiatrice attenzionata nel post del momento, si divide tra le reaction più disparate.

Web diviso sulla coppia di Pechino Express

“Noi aspettiamo le italo-argentine”,fa sapere uno tra i commenti dei fan delle due competitor promosse nel cast del gioco, a margine del post di Benegas che lancio il curioso spoiler di televisione. Poi si legge ancora, tra gli altri messaggi tra loro in contrasto: “ancora queste”; “siamo pronti, Italia Argentina vai”; “la bellezza spiegata in uno scatto”.

Adriana Volpe rivela la sua 'malattia': "Non riesco a buttare niente"/ "Comprata una seconda casa per..."

Insomma, a quanto pare, a prima firma Il sussidiario.net é possibile anticipare che Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal si preannuncino una coppia competitor particolarmente discussa e divisiva tra i protagonisti previsti nel cast di Pechino Express 2024. Anche se va, comunque detto, che le reaction social alla coppia appena annunciata siano perlopiù positive e a favore della partecipazione del duo vip femminile a Pechino Express 2024.

Nel frattempo, intanto, fa rumore online una rivelazione familiare di Antonella Fiordelisi…











© RIPRODUZIONE RISERVATA