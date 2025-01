Tutto pronto per una nuova avventura; armati di spirito di sacrificio, sopravvivenza e resilienza, sono state ufficializzate dalla pagina ufficiale le 9 coppie di Pechino Express. Personaggi televisivi, sportivi, volti noti dello showbiz; per l’oro si aprono le porte di un’esperienza inedita e suggestiva ma solo una delle coppie in gara riuscirà ad arrivare in fondo alla competizione laureandosi vincitrice. All’alba di una nuova stagione, conosciamo dunque i concorrenti Pechino Express 2025 ed i simpatici titoli che accompagnano le rispettive squadre.

“Uniti nella vita e nel lavoro…”. Titola così la pagina ufficiale del reality per presentare una delle coppie di Pechino Express 2025: Virna Toppi e Nicola del Freo ovvero i ‘Primiballerini’. Dalla danza alla scoperta delle vette del mondo e dei suoi luoghi misteriosi e suggestivi. Seguono Scintilla e Federica Camba, gli ‘Spettacolari’: “Per la loro simpatia nessuno potrà mai dire di no!”. Un’altra delle coppie e concorrenti Pechino Express 2025 è quella composta da Jey e Checco Lillo: due maghi alla conquista del mondo, loro sono i ‘Magici’.

Ancora l’amore a creare i legami solidi e che spingono verso il sogno dell’avventura, questa volta però in termini di amicizia viscerale. Le amiche Giaele De Donà e Ivana Mrazova compongono un’altra delle coppie di Pechino Express 2025: le ‘Atlantiche’. Anche lo sport non poteva mancare, Jury Chechi e Antonio Rossi sono pronti a mettere in gioco la determinazione che nel tempo gli è valsa innumerevoli medaglie: loro sono i ‘Medagliati’. Prosegue la rassegna dei concorrenti Pechino Express 2025 con gli ‘Estetici’, composta da Giulio Berruti e Nicolò Maltese.

Arriviamo così al racconto delle ultime coppie di concorrenti Pechino Express 2025, annunciate dalla pagina social del reality. “Come il giorno e la notte, ma unite per una nuova avventura al limite”, questa la presentazione per le sorelle Samantha e Debora Togni, denominate appunto le ‘Sorelle’. E ancora, i ‘Cineasti’: spiccano qui Nathalie Guetta e Vito Bucci. Ultimi ma non ultimi, Dolcenera e Gigi Campanile: dopo 25 anni d’amore, con annesse sfide, ora sono pronti a conquistare anche il mondo con il titolo di ‘Complici’.