Concorrenti Tale e Quale Show 2022/ Manila Nazzaro e un’ex di Uomini e donne? I rumor

Manila Nazzaro e Alessandra Pierelli verso Tale e quale show? L’indiscrezione

Prende sempre più forma il cast di Tale e quale show, che a breve dovrebbe essere ufficializzato in vista dell’atteso ritorno in tv tra pochi mesi. Fervono i preparativi per la nuova edizione e Carlo Conti sta meditando con cura l’attenta selezione dei concorrenti, mentre rumors e indiscrezioni circolano ormai da settimane. Come l’ultima, rilanciata nelle scorse ore da TvBlog, che ha sganciato due possibili nomi pronti a rilanciarsi nel popolare show di imitazioni tv.

Il primo nome sarebbe quello di Manila Nazzaro, ex Miss Italia, che negli ultimi anni si è presa la scena sul piccolo schermo. Prima la partecipazione a Temptation Island Vip assieme al compagno Lorenzo Amoruso, poi concorrente dell’ultimo Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini: la showgirl sarebbe ora intenzionata ad approdare in Rai e mettersi alla prova con le imitazioni. Ma non solo: il cast potrebbe infatti accogliere anche Alessandra Pierelli, ex corteggiatrice di Uomini e donne nel 2003, anno in cui conobbe Costantino Vitagliano e dal quale venne scelta.

Tale e quale show prepara la prossima edizione, tra rumors e conferme

Si tratta di indiscrezioni, dunque non c’è ancora nessuna ufficializzazione in merito alla prossima edizione di Tale e quale show. Tantissimi i nomi di papabili candidati, snocciolati dal gossip in queste ultime settimane: da Valeria Marini a Katia Ricciarelli, da Alex Belli a Jessica, Lulù e Clarissa Selassié, che parteciperebbero come un unico concorrente proprio come hanno fatto i Gemelli di Guidonia nell’ultima edizione, da loro vinta.

L’unica certezza al momento è la conferma dell’inossidabile giuria che tanto ha fatto bene nella scorsa edizione. Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio sono infatti stati confermati, come riportato da TvBlog, e dunque torneranno alle rispettive postazioni per giudicare le esibizioni dei concorrenti, tra pungenti critiche e sana ironia.

