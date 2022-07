Concorrenti Tale e quale show 2022, Patrizia Pellegrino nel cast?/ Il suo provino…

Patrizia Pellegrino fuori da Tale e quale show: la conferma su Instagram

Il cast di Tale e quale show è ancora in fase di costruzione e, in attesa di scoprire i concorrenti ufficiali, arrivano anche le prime conferme su chi sicuramente non parteciperà. Sono sempre numerosissimi i volti dello spettacolo che ogni anno si presentano ai provini, speranzosi di essere presi in questo show all’insegna delle imitazioni e del divertimento. I rumors avevano svelato che anche l’ex gieffina Patrizia Pellegrino ha fatto un tentativo. Il provino tuttavia non è stato superato e dunque non rientrerà nel cast della prossima edizione.

La conferma è arrivata direttamente dalla showgirl su Instagram, rispondendo alla curiosità di un fan, ma si dice convinta di ritentare il prossimo anno. Chi invece vi prenderà parte sono Jessica, Clarissa e Lulù Selassié, anche loro ex concorrenti del Grande Fratello Vip. La Pellegrino si è detta felice per loro, riempiendole di complimenti, e non manca un riferimento a Barbara D’Urso: “Ragazze giovani, promettenti, tutte e tre molto forti, con grandi personalità. Auguro loro tantissimo successo, sul serio, ‘con il cuore’ come dice Barbara“.

Nel corso della sua carriera Patrizia Pellegrino ha comunque partecipato a numerosi programmi tv, tra cui reality come L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip. Su Instagram ha rivelato che l’esperienza in Honduras non vorrà mai più replicarla, mentre apre le porte a un suo possibile ritorno nella Casa di Cinecittà nei prossimi anni. A patto però che ci sia uno stacco temporale: “Io non sarei contraria a riprovare a fare il Grande Fratello, ma di sicuro ci vogliono 1 anno o 2 di spacco, perché non è che si riprendono i personaggi ogni anno, sennò la gente si stufa. Anche se mi avete visto poco, ma ci vuole un po’ di tempo“.

Patrizia Pellegrino si augura così che, magari per l’edizione dell’anno prossimo, Signorini possa ripensare a lei come papabile concorrente del cast: “Vedremo se l’anno prossimo Alfonso potrebbe ripensarci: io ci andrei volentieri perché è stata comunque un’esperienza positiva per me“.











