Concorsi pubblici, i bandi del 2020/ Ata, docenti, Polizia: posti e requisiti

Il 2020 sarà ancora una volta l’anno dei concorsi pubblici: con la crisi economica e le difficoltà delle aziende e dell’industria, sono i bandi indetti dallo Stato a rendersi ancora più appetibili agli occhi degli aspiranti lavoratori. E così, con il finire del 2019 e l’inizio del 2020, sono moltissimi i nuovi bandi anche “maxi” che stanno per sbarcare (o sono già avvenuti) sulla Gazzetta Ufficiale: vediamo i principali in questa rassegna di Capodanno. Si parte dagli Ufficiali dell’Aeronautica Militare fino al personale Ata per le scuole, passando per circa 48mila docenti e arrivando ai 120 posti da Commissario di Polizia: sul mondo scuola come spesso accade i bandi di concorso più “larghi” nei numeri e allora si inizia con quello indetto dal Miur per reclutare bidelli e addetti alle pulizie, i cosiddetti “Ata”. Sono in tutto 1.263 posti in palio con la domanda di partecipazione al concorso che può essere presentata entro l’8 gennaio 2020: il nuovo anno porterà però nuovi posti e ruoli a tempo indeterminato anche per 48mila insegnati di medie e superiori. La prima metà verrà reclutata tramite concorso ordinario aperto ai neolaureati, mentre la rimanente metà con un concorso straordinario destinato ai precari con 3 anni di servizio tra il 2008/09 e il 2019/20.

CONCORSI PUBBLICI, I BANDI IN SCADENZA DEL 2020

Un altro dei concorsi pubblici in evidenza per questo fine 2019-inizio 2020 è quello indetto dalla Polizia di Stato per selezionare e assumere 120 nuovi Commissari: il bando è stato pubblicato lo scorso 3 dicembre e vede una scadenza per presentare la domanda di iscrizione ormai imminente, ovvero il prossimo 2 gennaio 2020, tramite collegamento al portale di questo indirizzo. Per finire, con il 2020 ormai alle porte, vanno segnalati i concorsi pubblici stilati e indetti dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti che sul finire del 2019 ha pubblicato 4 bandi nuovi di concorso per titoli ed esami con assunzioni a tempo indeterminato: 1 dirigente (livello direttore, cod.D6), 12 funzionari (livello III, cod. FIII7), 2 vice-assistenti (cod. VA3). Per conoscere al meglio requisiti, info tecniche e novità sulle prove d’esame, il consiglio è consultare il testo integrale dei singoli bandi di concorsi oltre alle ultime Gazzette Ufficiali pubblicate a questo indirizzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA