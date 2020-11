Conferenza stampa Iss-Ministero Salute/ Diretta video streaming: dati Monitoraggio Regionale

Conferenza stampa oggi presso la sede del Ministero della Salute per l’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia (DM 30 aprile 2020). Alle ore 15:30 all’auditorio “Cosimo Piccinno” interverranno il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, e il direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza. Sarà anche l’occasione per illustrare gli indicatori che hanno portato all’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza sulla ripartizione dell’Italia in zone rosse, arancioni e gialle. L’evento potrà essere seguito in diretta video streaming sul sito e sui canali social del Ministero della Salute, compreso YouTube, ma non si esclude neppure la possibilità che i canali all news la trasmettano parzialmente in diretta tv per dar conto di una vicenda, quella del monitoraggio e degli indicatori, che ha scatenato un intenso dibattito anche a livello politico, oltre che nell’opinione pubblica. La Regione Lombardia ha contestato la decisione del Governo di collocarla nella zona rossa, mentre in molti si sono chiesti come mai la Regione Campania sia stata collocata nella zona gialla.

A tal proposito poco fa è intervenuto il ministro della Salute Roberto Speranza, il quale in merito alle critiche su alcuni inserimenti ha attacco: «Le Regioni alimentano i dati con cui la cabina di regia effettua il monitoraggio. In cabina di regia ci sono tre rappresentanti indicati dalle Regioni. Surreale che ci sia chi finga di ignorare la gravità dei dati dei propri territori. Serve unità e responsabilità, non polemiche inutili». Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio invece ha parlato di «indecorosa tiritera» da parte di alcuni Comuni e Regioni.

GIMBE VS ISS “RENDERE ACCESSIBILI TUTTI I DATI”

La fondazione Gimbe ieri nel corso di un’audizione davanti alla Commissione Igiene e Sanità del Senato ha chiesto maggiore chiarezza sui parametri e indicatori che determinano l’assegnazione dei colori alle Regioni. Nell’occasione ha anche auspicato una maggiore accessibilità in generale ai dati sull’epidemia di Covid-19. «Solo per il report giornaliero dei casi di Covid i dati sono disponibili in formato open. Al contrario, per il sistema di sorveglianza nazionale integrata disponiamo solo dei report settimanali dell’Istituto superiore di sanità con dati in forma aggregata», ha dichiarato Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Nell’occasione ha anche spiegato che non sono stati mai resi pubblici neppure i report sugli indicatori di monitoraggio della Fase 2 della Cabina di Regia usati per guidare le misure restrittive. Oggi, guarda caso, è stata annunciata una conferenza stampa in cui verranno forniti i dati richiesti, come in un certo senso aveva anticipato il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa. Ieri ha infatti garantito maggiore trasparenza da questo punto di vista.

