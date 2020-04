Congiunti chi sono?/ Dpcm, ok visite parenti e fidanzati fase 2: su affetti stabili..

Pubblicità

Chi sono dunque i congiunti? La domanda corre sul web, tra le chiamate su zoom e nei supermercati: con il nuovo Dpcm attivo dal 4 maggio in poi, la fase 2 avremo capito che sarà molto simile alla fase 1 (almeno fino al 18 maggio) con l’eccezione appunto delle visite a “congiunti” stabilite e definite dal Decreto del Premier Conte pubblicato domenica notte. Dopo l’ira di tre quarti degli italiani per la non chiarezza circa cosa siano questi “congiunti”, prima Palazzo Chigi e ora anche le anticipazioni del Corriere della Sera (a firma delle consuete informatissima Guerzoni e Sarzanini) confermano l’inversione di tendenza scelta da Conte dopo la semi-rivolta popolare: genitori, figli, nonni, nipoti e cugini sono per legge i congiunti, a cui però si sommano anche fidanzati e “affetti stabili”.

Nella nuova autocertificazione che servirà nella fase 2 per normare gli spostamenti, le ultimissime ci dicono che il modulo potrebbe anche rimanere lo stesso attuale dove non sarà necessario indicare quale “congiunto” si sta facendo visite per rispettare la privacy dei cittadini: di contro, visto che l’autocertificazione mette in oggetto una sanzione se compilata con motivi verificati fasulli, il Governo deve necessariamente chiarire una volta per tutte cosa si intenda per congiunti (per uscire di casa basterà infatti barrare l’opzione “assistenza a congiunti” anche se ovviamente non vi è alcuna emergenza o sostegno necessario).

CONGIUNTI, IL REBUS CHIARITO PRIMA DEL 1 MAGGIO

Così dal 1 maggio – certifica lo scoop del Corriere della Sera – il Governo dovrà chiarire nelle FAQ sul proprio portale online e in una direttiva chiara del Viminale cosa si intenda per congiunti e come dovranno avvenire gli spostamenti a livelli di legge. Resta al momento un unico rebus che Conte e Palazzo Chigi dovranno sciogliere, ovvero il concetto di “affetti stabili”: al netto di ironie e bufale circolate sul web, bisogna capire se il Governo oltre ai fidanzati permetta anche ad amanti, amici molto stretti, persone con rapporti intimi costanti e quant’altro rientrino nei sensi di legge del Dpcm oppure no. Nell’attesa di capirlo, e di leggere su Gazzetta Ufficiale anche la nuova versione del Decreto con indicata l’esatta lista dei parenti/affini, le specifiche del Governo andranno a definire anche la situazione sulle seconde case: nei fatti sarà impedito qualsiasi viaggio nelle seconde case, anche se nella stessa regione di residenza.



