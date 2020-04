Autocertificazione fase 2, nuovo modulo spostamenti/ Congiunti e limiti, cosa cambia

Pubblicità

Non è un tormentone ma poco ci manca: l’autocertificazione per la fase 2 (ma era uguale anche nell’attuale “fase 1” fino al 4 maggio) è forse il termine più cercato sul web dagli italiani costretti alla quarantena e al lockdown. Se ci aggiungiamo che dopo l’ultimo Dpcm del Premier Conte insieme alla ricerca di tutte le novità sul modulo spostamenti, un altro termine ha letteralmente “spopolato”, ovvero i “congiunti”, ora si può intuire quanto possa essere attesa la nuova autocertificazione che nella fase 2 introdurrà le visite a parenti/affini tra le voci consentire per potersi muovere da casa. In linea di massima ancora una data ufficiale per l’uscita della nuova autocertificazione non è ancora stata annunciata ma è prevedibile che avvenga a ridosso dell’inizio della fase 2, dunque nel weekend (anche se non sarebbe male averla prima per poter già cominciare a stamparla e procedere a sciogliere tutti i dubbi del caso).

Il Governo sta mettendo a punto le nuove FAQ sul portale di Palazzo Chigi per aggiungere le ultime novità immesse nel Dpcm, dove un capitolo sostanzioso sarà dedicato proprio al definire al meglio il concetto di “congiunti”: l’interpretazione data nel corso della giornata del 27 aprile da fonti di governo comprende «parenti e affini, coniugi, conviventi, ma anche fidanzati e affetti stabili». In attesa di capire come sarà definito al meglio quel punto sull’autocertificazione, facciamo un breve “recap” sui motivi che potranno essere utilizzati come validi per uscire di casa dal 4 maggio in poi.

Scarica qui modulo autocertificazione spostamenti (ultima versione)

Pubblicità

AUTOCERTIFICAZIONE FASE 2, GLI ALTRI DETTAGLI

Nell’ultimo modulo per gli spostamenti datato 26 marzo 2020, l’autocertificazione prevedeva tre motivi principali per potersi recare fuori dalla propria abitazione, stante l’emergenza coronavirus: «comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute». Bene, dopo l’uscita dell’ultimo Dpcm ormai tutti hanno capito che si aggiungerà una quarta riga dove si comprenderà la visita ai “congiunti”, anche se con ogni probabilità si dovrà indicare il luogo preciso di indirizzo e lo stato della persona visitata (per ora resta un’ipotesi ma comprovata da fonti di governo alle agenzie). In attesa di capire il “criterio” con quale il Governo intende dar via libera ai congiunti per l’inizio della fase 2, occorre ribadire che la nuova autocertificazione avrà valore per due settimane con possibilità di essere “prorogata” se anche la situazione del Paese vedrà dal 18 maggio in poi pochi cambiamenti in merito a contagi e curva epidemiologica.

«È chiaro che nel momento in cui il regime degli spostamenti resta limitato, è difficile che si possa eliminare l’autocertificazione. Resterà finché ci saranno delle limitazioni», ha spiegato il Premier Conte nella conferenza stampa sul Dpcm di domenica sera. Nel successivo punto stampa tenuto due sere fa a Milano sempre Conte, a domanda specifica, ha ribadito il concetto espresso non propriamente in maniera chiara nel testo del Dpcm: «Non significa che si può andare a casa di amici, a fare delle feste. Si andranno a trovare persone con cui ci sono rapporti di parentela o stabili relazioni affettive».



© RIPRODUZIONE RISERVATA