Come di consueto il conguaglio Irpef di fine anno anche nel 2024 potrà risultare a credito oppure a debito. Ad occuparsene sono i datori di lavoro che svolgono il ruolo di “sostituto d’imposta”, che valuteranno anche i fattori variabili e che possono influenzare il totale in busta paga.

Il ricalcolo viene effettuato sulle tasse relativamente ai contributi INPS e a quelle Irpef che i lavoratori (sia che si tratti di collaboratori sia di dipendenti) usufruiscono in un anno di imposta.

Conguaglio Irpef di fine anno: gli effetti in busta paga

Il conguaglio Irpef di fine anno consiste nel conteggio di una serie di voci che spuntano in busta paga, i cui lavoratori possono dedurre o detrarre i costi. Si tratta nello specifico di:

Elementi che possono variare nel conteggio finale del salario;

Massimale pensionabile e contributivo;

Contributo IVS,

Conguaglio dei contributi sui compensi per le ferie godute,

Conguaglio TFR al Fondo Tesoreria (relativamente ai versamenti di alcune quote);

Rivalutazione TFR destinato al Fondo Tesoreria;

Recupero del contributo di solidarietà per usufruire della previdenza complementare;

Esenzione dei fringe benefits fino alla franchigia;

Auto aziendali destinate all’uso promiscuo,

Finanziamenti ai dipendenti.

In alcuni casi potrebbe comparire in busta paga l’ex bonus Renzi, che nel caso in cui debba esser restituito o concesso, sarà per l’appunto conguagliato alla fine dell’anno.

Scadenze INPS a discapito dei sostituti di imposta

Il conguaglio fiscale di fine anno può prevedere due conteggi: quello di dicembre (con scadenza fissata al 16 gennaio) e quello di gennaio (con scadenza fissata al 16 di febbraio).

Se il conteggio dovesse includere anche le quote del TFR, allora la scadenza potrà slittare al 16 marzo (purché la denuncia venga fatta entro febbraio).

Rimane comunque l’obbligo di recuperare o versare i contributi relativi ai fattori variabili in busta paga per il salario di gennaio 2025.

La scadenza per il conguaglio Irpef di fine anno è prevista al 28 febbraio 2025, motivo per cui entro questa data è possibile apportare delle modifiche per eventuali conguagli già terminati oppure errori da recuperare.

