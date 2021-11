Conor McGregor a Facchinetti: “Te lo sei meritato”/ Tweet rimosso ‘dal maggiordomo’

Un tweet (poi rimosso) di Conor McGregor rilancia come tema d’attualità il pugno sferrato contro Francesco Facchinetti la sera tra il 16 e il 17 ottobre scorso. Infatti, sul profilo Twitter di Conor McGregor era apparso questo messaggio: “Per chiunque abbia mai avuto uno schiaffo da me, non mi dispiace, te lo sei meritato”. Detto che non si era trattato di uno schiaffo bensì di un vero e proprio pugno, in Italia abbiamo subito pensato alla vicenda che qualche settimana fa aveva visto protagonisti proprio Conor McGregor e Francesco Facchinetti.

Qualcosa di strano di certo è successo nelle scorse ore sui profili social di Conor McGregor: questo primo tweet infatti è stato poi cancellato. Poco dopo ecco però il nuovo messaggio “Io non cancello i tweet, lo fa il mio maggiordomo”, in seguito rimosso anche questo. Ammesso che si tratti davvero di una nuova provocazione a Facchinetti, va detto che per ora Francesco non ha risposto a questa “vivacità social” del lottatore… e forse anche del suo maggiordomo che mette e cancella messaggi.

CONOR MCGREGOR, UN TWEET RIMOSSO RIACCENDE LA POLEMICA CON FACCHINETTI

Conor McGregor è alle prese con una frattura alla caviglia e i tempi di recupero sono lunghi. Intanto, il campione di MMA posta molte foto e twitta. La frase che McGregor ha scritto e poi cancellato pare riferirsi chiaramente alla notte tra il 16 e il 17 ottobre quando, durante una serata all’hotel St.Regis di Roma, ha sferrato un pugno contro Francesco Facchinetti.

Un gesto di violenza gratuita, come ha raccontato Benji Mascolo: “Dal niente, per nessun valido motivo, Conor McGregor tira un pugno in faccia a Francesco Facchinetti. Un pugno vero, gli spacca il labbro. Lo ha fatto volare. Le guardie di Conor (almeno 5-6 persone) lo hanno bloccato altrimenti sarebbe andato avanti. Un pazzo scatenato, schizofrenico. Era una serata bellissima tra amici”, la testimonianza riportata da Il Fatto Quotidiano.

