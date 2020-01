Consigli Fantacalcio Serie A/ Dritte: chi schierare nella 21^ giornata?

Eccoci ad un nuovo appuntamento con i consigli Fantacalcio di Serie A: il campionato è arrivato alla ventunesima giornata, la Serie A torna in campo per questo turno che comincerà già di venerdì – ricordatevi dunque di fare la vostra formazione per il Fantacalcio già oggi. Come sempre proviamo a valutare quali giocatori siano quelli su cui puntare per le vostre fantasquadre a partire proprio dal primo anticipo, il derby lombardo Brescia Milan. Torregrossa, reduce da una doppietta, guiderà l’attacco delle Rondinelle il cui gioco dovrà essere ispirato naturalmente da Tonali, nel mirino di tante big; il Milan però sta bene e fra i rossoneri possiamo citare naturalmente Theo Hernandez e anche Rafael Leao e Rebic, che hanno tratto giovamento dall’arrivo di Zlatan Ibrahimovic. Il sabato pomeriggio comincerà con Spal Bologna: fra i padroni di casa possiamo citare Berisha (uno dei migliori portieri del campionato), Valoti e Petagna, mentre nei rossoblù sarà fondamentale la qualità garantita da Orsolini e Soriano. Fiorentina Genoa vede favoriti i viola, in grande crescita: Chiesa è chiamato a fare ancora una volta la differenza, magari innescando Cutrone, mentre il Grifone si aggrappa alle bandiere Criscito e Pandev per provare a restare a galla. In prima serata Torino Atalanta: stuzzica il confronto Belotti-Zapata, attenzione però sulle fasce a Gosens e se possibile anche ad Ansaldi, due degli esterni che spesso regalano bonus al Fantacalcio.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE PARTITE DI DOMENICA

Con i consigli Fantacalcio di Serie A arriviamo poi alla domenica, che si aprirà con Inter Cagliari: i grandi ex Barella e Nainggolan attirano l’attenzione, Lukaku ha già fatto molto male ai sardi in Coppa Italia e Handanovic è il portiere meno battuto del campionato, ma dovrà stare molto attento a un Joao Pedro scatenato. Parma Udinese chiama in azione Kulusevski, che ultimamente sembra appannato (distratto dal mercato?) ma potrebbe vivere una grande sfida di qualità con De Paul, mentre davanti i più in forma sembrano essere Cornelius e Lasagna. In Sampdoria Sassuolo i blucerchiati sono chiamati al riscatto: in copertina Linetty e Quagliarella, ma è pure vero che Berardi, Boga e Caputo sono avversari pericolosissimi se la difesa sarà ancora in stile-Olimpico. In Verona Lecce possiamo puntare su Rrahmani, Miguel Veloso e Pessina tra le fila dell’Hellas mentre Petriccione e Mancosu si guadagnano le nostre citazioni fra i salentini. Infine i due posticipi di lusso. In Roma Lazio al di là di Dzeko e Immobile ci stuzzicano molto Kolarov e Pellegrini fra i giallorossi, Lazzari e Luis Alberto invece per gli “ospiti” biancocelesti. Napoli Juventus vedrà invece un Insigne rinfrancato dalla Coppa Italia lanciare la sfida a Cristiano Ronaldo e Dybala, ma sarà fondamentale anche il ruolo dei due leader difensivi, Manolas e Bonucci.

