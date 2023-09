CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A/ Dritte 7^ giornata: chi ha la migliore media voto? (oggi 30 settembre 2023)

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LA MEDIA VOTO PER I PORTIERI

Consigli Fantacalcio che risultano sempre utili per tutti gli amanti di questo gioco. Il turno infrasettimanale si è concluso con l’incredibile vittoria del Genoa nei confronti della Roma di Mourinho per 4-1. Partendo dalla prossima giornata vi consigliamo adesso i migliori tre portieri da schierare seguendo la FMV (Fanta media voto). Spulciando le classifiche delle migliori Fanta medie, in porta si notano subito, tra quelli con almeno 4 partite giocate: Juan Musso con 5.75, Wladimiro Falcone 5.58 e Lukasz Skorupski con 5.5. Tre portieri di Atalanta, Lecce e Bologna che potrebbero regalare gioie ai fantallenatori non solo per un’eventuale porta inviolata ma anche per il voto di base utile per il modificatore di tutte le vostre leghe di Fantacalcio.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 6^ giornata? (26–27-28 settembre 2023)

I tre portieri avranno le seguenti partite. Atalanta che scenderà in campo contro la Juventus potrebbe essere però una sfida da evitare ma per chi ha il cuore forte potrebbe essere una scelta interessante. Più semplice invece la partita del polacco Skorupski, in casa contro l’Empoli nel lunch match della domenica di Serie A. L’attacco dell’Empoli è il peggiore di questo campionato e la scelta sul polacco potrebbe ricadere in maniera semplice. Il terzo portiere è Falcone. La sfida contro il Napoli potrebbe portargli i diversi malus in qualità di goal subiti ma non per il voto che potrebbe servire per il modificatore e salvare diversi fantallenatori. (Marco Genduso)

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: che giocatori schierare nella 5^ giornata? (22-23-24 settembre 2023)

DRITTE PER LA SETTIMA GIORNATA

I consigli Fantacalcio di Serie A tornano protagonisti anche oggi, sabato 30 settembre 2023: infatti il massimo campionato darà il via alla sua settima giornata, che arriva nel weekend a cavallo dei mesi di settembre e ottobre ma soprattutto appena al termine del turno infrasettimanale, allora ricordiamo che per il Fantacalcio il termine per fare la vostra formazione sarà fissato entro le ore 15.00, quando avrà inizio Lecce Napoli, una partita a sorpresa da alta classifica che apre i tre classici anticipi del sabato di Serie A.

Osserviamo che tra le variabili ci potrebbe essere il turnover, magari anche per le piccole essendo usciti dall’infrasettimanale ma con particolare cautela per chi poi avrà le Coppe europee settimana prossima, ma ricordiamo pure che ben tre partite saranno lunedì e quindi per queste ultime sfide le scelte di formazione degli allenatori non sono ancora ovviamente così chiare. Come sempre, proviamo comunque a darvi i nostri consigli Fantacalcio per le vostre formazioni in vista della settima giornata del campionato di Serie A 2023-2024.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 4^ giornata? (16–17-18 settembre 2023)

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE?

I consigli Fantacalcio Serie A sono dunque un campo sempre affascinante ma complicato, anche per capire le scelte degli allenatori, a maggior ragione in questo momento. Si può puntare sulla rinascita del Napoli, che contro l’Udinese ha visto andare a segno sia Victor Osimhen sia Kvicha Kvaratskhelia, sarà un sabato di lusso con grandi anticipi e allora citiamo anche Rafael Leao (che ha parzialmente riposato a Cagliari) e Mattia Zaccagni per Milan Lazio, mentre l’ottimo inizio di campionato di Denzel Dumfries potrebbe prendere la copertina in Salernitana Inter.

Nei nostri consigli Fantacalcio brilla poi il Sassuolo, che ha una coppia da quattro gol segnati a testa grazie ad Andrea Pinamonti e naturalmente Domenico Berardi, mentre la Fiorentina si gode un veterano che garantisce sempre un rendimento altissimo, cioè Giacomo Bonaventura, mentre Mateo Retegui sta piacendo in questo suo impatto con la Serie A, il Genoa ringrazia e magari ne trarrà giovamento anche la Nazionale, da quella che possiamo considerare l’ultima felice intuizione di Roberto Mancini come c.t. dell’Italia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA