VIDEO/ Napoli Udinese (risultato 4-1) gol e highlights. Kvatatskhelia mattatore! (Serie A)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS NAPOLI UDINESE: LA PARTITA!

Kvaratskhelia mattatore e il Napoli torna alla vittoria. Il Napoli prova subito a fare la partita ma la prima conclusione a rete significativa è dell’Udinese al 6′ con Martin Payero che calcia dal limite alzando di poco il pallone sopra la traversa della porta difesa da Meret. Il possesso palla è dei partenopei che faticano però a trovare spazi per la conclusione, al 13′ finisce a lato un tentativo di conclusione a giro di Kvaratskhelia. Al 16′ contatto in area tra Ebosele e il georgiano, l’arbitro Manganiello va alla on field review e concede il rigore al Napoli: dal dischetto va Zielinski che batte Silvestri siglando il vantaggio partenopeo. Dopo il vantaggio il Napoli acquisisce fiducia, al 24′ Kvaratskhelia trova lo spazio per il tiro chiamando Silvestri alla respinta. Al 27′ il portiere dei friulani si ripete su Osimhen, mandato al tiro proprio dal georgiano. Al 29′ è Mario Rui a impegnare Silvestri, di nuovo servito da un Kvaratskhelia che sembra davvero molto ispirato. Il Napoli gestisce molto bene il possesso palla e al 39′ trova il raddoppio: lo firma Osimhen, servito da un gran tocco di Politano e tenuto in gioco da Kamara al momento dell’inserimento. C’è però una chance per l’Udinese prima dell’intervallo, Lovric tenta la botta da fuori e manca il bersaglio di pochi centimetri. Si va all’intervallo col Napoli in doppio vantaggio al “Maradona”.

Napoli in gestione già a inizio secondo tempo, all’11′ cross di Politano per Kvaratskhelia che gira al volo colpendo il palo, Napoli vicinissimo al tris. Triplo cambio per l’Udinese con Ebosele, Walace e Thauvin che lasciano spazio a Ferreira, Success e Samardzic, quindi ammonito Perez per un fallo su Kvaratskhelia. Cambia anche Garcia con Simeone e Lindstrom in campo al posto di Osimhen e Politano. Al 29′ ancora un palo per Kvaratskhelia che colpisce il suo secondo legno dalla serata con un gran destro dal limite dell’area. Ancora cambi con Cajuste in campo nel Napoli al posto di Zielinski e Pereyra al posto di Lovric nell’Udinese. Kvaratskhelia trova comunque il meritatissimo gol personale al 29′: su errore di Bijol il georgiano salta anche Silvestri e insacca il pallone del 3-0 per i partenopei al culmine della sua migliore prestazione stagionale. Al 36′ l’Udinese riesce ad accorciare le distanze grazie a una gran giocata di Samardzic, che scappa via scambiando con Success e insacca dopo aver saltato secco Natan. Il Napoli ristabilisce però immediatamente i 3 gol di vantaggio: il gol del 4-1 viene siglato già al 37′ da Simeone, che sfrutta l’ennesima gran giocata di Kvaratskhelia.

NAPOLI UDINESE, LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Rudi Garcia non si è sentito in discussione ma si compiace di un Napoli finalmente efficace al 100%: “Non vi preoccupate per me, ho le spalle larghe. Abbiamo giocato bene, sono contento per i ragazzi e abbiamo gestito bene la gara con tante occasioni. Abbiamo spinto di più per avere la fortuna dalla parte nostra come sui due pali di Kvaratskhelia, oggi ha fatto di tutto. Ci sono tanti aspetti positivi, l’unico negativo è il gol subito e non ci voleva. Abbiamo vinto in casa come volevamo vincere. Mi sono complimentato con Osimhen, ho un ottimo rapporto da quando sono arrivato e sono contento perchè stasera ha fatto gol e un centravanti vuole sempre segnare. E’ stato un po’ sfortunato nelle ultime gare, è stato abbastanza sereno come gli avevo detto. Ha fatto anche l’assist, era lui che doveva tirare il rigore perché quando uno sbaglia non lo togli dal ruolo di rigorista ma ha fatto un assist a Zielinski“.

Per Andrea Sottil qualche rammarico per l’Udinese pur con la consapevolezza della superiorità avversaria: “La difficoltà della partita la conoscevamo, non abbiamo nemmeno iniziato male. Non sto qui nemmeno a fare polemica sul rigore, il Napoli ha strameritato: dobbiamo archiviare velocemente e pensare al Genoa. Però sul rigore, se l’arbitro non lo ritiene rigore, il VAR non dovrebbe intervenire… Nel primo tempo abbiamo avuto situazioni interessanti, ma abbiamo commesso errori sui gol e non siamo più riusciti a rientrare in partita. In queste gare serve una cattiveria agonistica di gran lunga superiore“.

