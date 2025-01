CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A, UN CONFRONTO DI LUSSO TRA EX COMPAGNI

Lautaro Martinez e Romelu Lukaku si meritano un approfondimento nei consigli Fantacalcio Serie A, perché i campionati dei due ex compagni di squadra sembrano procedere in parallelo. Detto che la formazione per il Fantacalcio andrà fatta entro stasera, venerdì 31 gennaio 2025, dal momento che la giornata di Serie A comincerà con Lecce Parma, parliamo allora del Toro e di Big Rom, due nomi per i quali molti di voi si saranno “svenati” per conquistarli al Fantacalcio. Lukaku e Lautaro sono stati gli MVP degli ultimi due scudetti dell’Inter, compagni di squadra per due stagioni nelle quali la “LuLa” illuminava i sogni dei tifosi nerazzurri, ma poi le strade si sono separate.

Lautaro Martinez è rimasto, diventando il miglior marcatore straniero di tutti i tempi per l’Inter e firmando lo scudetto della seconda stella da capitano e capocannoniere. Lukaku invece era andato al Chelsea in un affare (bisogna ricordarlo) economicamente eccellente per le casse della società milanese, poi c’è stato anche il ritorno ma infine qualcosa si è rotto, il belga è andato alla Roma e poi al Napoli diventando per molti tifosi nerazzurri il “nemico pubblico numero 1”, a maggior ragione adesso che con Antonio Conte – tanto per rendere il quadro ancora più stuzzicante – punta a strappare il tricolore dalle maglie dell’Inter.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A, LAUTARO MARTINEZ VS ROMELU LUKAKU

Fin qui la storia è ben risaputa, ma per i consigli Fantacalcio Serie A ci interessa soprattutto il rendimento in campionato dei due attaccanti. I numeri sono praticamente identici: nove gol e sei assist per Lukaku in venti presenze, nove gol e cinque assist per Lautaro in diciannove presenze. Inoltre, entrambi hanno vissuto settimane complicate che però sembrano essere alle spalle, perché gennaio sembra essere il mese proprio di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Per il belga tre gol in quattro partite, per di più segnati contro Fiorentina, Atalanta e Juventus, un messaggio chiarissimo a chi dice che Lukaku non lascerebbe mai il segno nelle partite che contano.

Per Lautaro il primo atto della rinascita porta in realtà la data di sabato 28 dicembre 2024, ma cambia poco: il gol contro il Cagliari è stato l’inizio di un periodo felice, con quattro gol nelle ultime cinque giornate di campionato più le reti segnate anche in Champions League e Supercoppa Italiana, quest’ultimo è in realtà un ricordo doloroso per l’Inter, ma almeno a livello individuale possiamo dire che sicuramente il ritorno del Toro ai massimi livelli è passato anche per il gol che Lautaro Martinez aveva segnato nel derby arabo del 6 gennaio, in attesa che la stracittadina si riproponga domenica…