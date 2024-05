DIRETTA/ Fiorentina Napoli video streaming tv: il fattore campo è un problema? (Serie A, 17 maggio 2024)

DIRETTA FIORENTINA NAPOLI: TESTA A TESTA

Naturalmente è lunghissima la storia che precede la diretta di Fiorentina Napoli, una partita fra le più classiche del calcio italiano. Il totale ci parla di ben 172 partite ufficiali tra i viola e gli azzurri, con bilancio in quasi perfetto equilibrio in virtù di 60 vittorie per la Fiorentina a fronte dei 62 successi del Napoli, mentre i pareggi sono 50 per completare un testa a testa storico davvero incerto, in cui i gigliati hanno segnato leggermente di più (214-202). Per dare uno sguardo alla storia più recente, gli ultimi dieci incroci sono stati disputati da sabato 18 gennaio 2020 in poi, con cinque vittorie del Napoli a fronte di quattro successi della Fiorentina e un solo pareggio.

Il dato incredibile è che il fattore campo è saltato quasi sempre: le vittorie della Fiorentina sono arrivate tutte a Napoli, mentre i partenopei si sono imposti due volte in casa, altrettante in trasferta e una in campo neutro, cioè il 3-0 di giovedì 18 gennaio scorso nella semifinale di Supercoppa Italiana, a pareggiare il conto stagionale dopo il colpaccio per 1-3 della Fiorentina al Maradona domenica 8 ottobre 2023 nella partita d’andata del campionato. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA FIORENTINA NAPOLI STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Sarà disponibile solo in esclusiva per gli abbonati al servizio di DAZN la diretta Fiorentina Napoli pronta ad illuminare il venerdì sera di milioni di appassionati. L’alternativa ve la diamo noi con la possibilità di seguire la diretta testuale della partita dove verranno raccontate le azioni principali con aggiornamento costante del risultato.

PER L’OTTAVO POSTO

La 37esima giornata di Serie A si apre all’Artemio Franchi di Firenze con la diretta Fiorentina Napoli . Venerdì dalle 20.45 assisteremo a questo scontro diretto per una posizione europea tra due squadre con qualche difficoltà ma che giocano in maniera propositiva. I viola di Vincenzo Italiano arrivano dal successo casalingo contro il Monza e vorranno provare ad infilare la seconda vittoria di fila.

I partenopei, invece, hanno appena perso per 0 a 2 in casa contro il Bologna e non vedono i tre punti da cinque partite. La situazione in casa del Napoli è più che mai complicata e solo una vittoria potrebbe provare ad invertire la rotta di un naufragio ormai tristemente annunciato.

FIORENTINA NAPOLI: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo ad osservare le possibili scelte dei due allenatori approfondendo il discorso relativo alle probabili formazioni della diretta Fiorentina Napoli. I viola si presentano al Franchi con i soliti ballottaggi in difesa, a centrocampo e sugli esterni. Quarta e Milenkovic dovrebbe essere la coppia centrale con Ranieri nel ballottaggio per un posto da titolare. Lopez potrebbe ritrovare spazio in mezzo al campo di fianco ad uno tra Duncan e Mandragora mentre davanti sono Nico Gonzalez e Barak in vantaggio per sostenere l’unica punta Nzola.

Più definita la situazione del Napoli di Calzona che si presenterà con il solito 4-3-3 dove il tridente offensivo è già scritto e sarà composto dai solito Kvaratskhelia, Osimhen e Politano. Gli unici ballottaggi sono a centrocampo con Cajuste e Traoré in cerca di spazio e in difesa con Ostigard e Natan che provano a togliere il posto a Jesus.

FIORENTINA NAPOLI, LE QUOTE

Si preannuncia una partita equilibrata giudicando dalle quote della diretta Fiorentina Napoli che andiamo ad analizzare utilizzando le proposte della Snai. Infatti, i viola partono leggermente favoriti per via del fattore campo e una loro vittoria è quotata a 2,55 contro il 2 per gli ospiti che sale a 2,65. Il pareggio X dimostra ulteriormente l’equilibrio ad è quotato a 3,40.

