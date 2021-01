Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: che giocatori schierare nella 15^ giornata?

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE NELLA 15^ GIORNATA?

I consigli Fantacalcio Serie A per la 15^ giornata riguardano le partite che si giocano domenica 3 gennaio: il primo turno dell’anno solare ci consegna partite davvero interessanti, e dunque è arrivato il momento di capire quali giocatori potrebbero essere schierati nelle vostre squadre. Andando in ordine di orario, si parte con Inter Crotone: naturalmente una bella occasione sia per Romelu Lukaku che Lautaro Martinez ma dall’altra parte attenzione a Junior Messias che sta vivendo un momento straordinario. In Atalanta Sassuolo potrebbe partire titolare Luis Muriel che ha già segnato 7 gol in questo campionato, ai neroverdi ha già fatto molto male Duvan Zapata e dall’altra parte puntiamo su Hamed Traoré e magari anche Manuel Locatelli, sempre bravo in cabina di regia.

Con Cagliari Napoli Razvan Marin ha una bella sfida in mediana con Piotr Zielinsi, i portieri possono subire gol ma anche portare bonus e quindi citiamo Alessio Cragno, perché tra i partenopei non è ancora certissimo chi sarà il titolare. Si prosegue con Fiorentina Bologna: viola in ascesa e che vanno di pari passo con la crescita di Franck Ribéry, possiamo citare anche il sempre prezioso Sofyan Amrabat e per i felsinei la certezza si chiama Roberto Soriano, ma è sempre positivo anche il rendimento di Takehiro Tomiyasu che è anche andato a segno nell’ultimo turno.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE ALTRE PARTITE

Proseguiamo il viaggio con i consigli Fantacalcio Serie A parlando delle altre partite. Genoa Lazio sarà una buona occasione per Ciro Immobile e Luis Alberto, sull’altro versante possiamo citare un Mattia Destro in grande spolvero. In Parma Torino potrebbe prevalere la paura di fare risultato: per questo due ottimi portieri come Luigi Sepe e Salvatore Sirigu potrebbero fare al caso vostro, poi i centrocampisti goleador Juraj Kucka e Karol Linetty. In Roma Sampdoria Edin Dzeko e Fabio Quagliarella sono sempre degli affari, ma tra i blucerchiati possiamo fare il nome del cresciutissimo Mikkel Damsgaard e per i giallorossi attenzione a Roger Ibanez, Chris Smalling e Gianluca Mancini che possono anche garantire qualche rete.

In Spezia Verona è quasi inevitabile fare il nome di M’Bala Nzola, poi possiamo citare Mattia Zaccagni dall’altra parte anche il portiere Marco Silvestri, tra i migliori del nostro campionato. C’è Benevento Milan, dove un ex come Gianluca Lapadula proverà a punire i rossoneri; occhio tra le fila della capolista ad Hakan Calhanoglu, che si è sbloccato su rigore e garantisce sempre tanti assist. Infine Juventus Udinese: Alvaro Morata e Cristiano Ronaldo sono da citare per forza, tra le fila dei friulani due centrocampisti dal rendimento semi-certo come Rodrigo De Paul e il regista Tolgay Arslan, tra le rivelazioni della nostra Serie A.



