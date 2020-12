Video/ Bologna Atalanta (2-2): highlights e gol, doppia rimonta felsinea (Serie A)

VIDEO BOLOGNA ATALANTA (2-2): MURIEL NON BASTA ALLA DEA

Ecco il video di Bologna Atalanta, partita giocata nel turno infrasettimanale per la 14^ giornata di Serie A. Felsinei e orobici pareggiano 2-2 al Dall’Ara nell’ultimo match dell’anno e si dividono equamente la posta ma il risultato finale, ottenuto in rimonta dai felsinei negli ultimi 20’, sa di beffa per la banda di Gian Piero Gasperini che era andata in vantaggio con un uno-due mortifero di Muriel nel primo tempo e poi pareva controllare bene il match prima di concedere a Tomiyasu e Paz le reti del pari. Andando a spulciare tra le statistiche elaborate al fischio finale di questa sfida comunque avvincente, eccetto che forse nella parte centrale in cui i ritmi si erano abbassati e il risultato sembrava oramai acquisito, si nota come gli orobici abbiano avuto un possesso palla leggermente superiore (55% a 45%), e anche nei tiri totali scoccati c’è sostanziale parità (9 a 8 per i nerazzurri), segno del fatto che anche se l’Atalanta ha maramaldeggiato per oltre un’ora gli avversari sono stati comunque bravi a restare sempre in partita.

Se le parate di Angelo Da Costa sono state 4 contro le 3 del suo collega Pierluigi Gollini e gli angoli vedono prevalere gli ospiti (5 a 1), più interessante è invece il dato riguardante i passaggi completati (475 a 399 a favore della Dea) e poi quello degli attacchi totali: i nerazzurri ne hanno sferrato 152 totali, di cui 65 pericolosi, mentre invece l’undici di Sinisa Mihajlovic 102 di cui solo 39 realmente pericolosi, riuscendo comunque a segnare le due reti che hanno consentito agli emiliani di concludere il 2020 con un punto insperato. Cosa che ci dice ovviamente di un cinismo che mercoledì sera il Bologna è riuscito a trovare e fare proprio, ma anche – dall’altro punto di vista – di come l’Atalanta abbia sostanzialmente buttato via una vittoria che era già in saccoccia.

VIDEO BOLOGNA ATALANTA: LE DICHIARAZIONI

Al termine del video di Bologna Atalanta, ecco le parole dei tecnici delle due compagini dalla sala stampa dello stadio “Dall’Ara”. Si parte da Sinisa Mihajlovic, allenatore della compagine rossoblu, che ai microfoni ha parlato senza mezzi termini di una impresa dei suoi: “A volte si gioca bene, a volte peggio: abbiamo recuperato un sacco di punti dopo essere andati in svantaggio e oggi è stata un’impresa viste le nostre condizioni” ha detto il coach serbo che stavolta ha parole al miele per i propri calciatori, bravi nonostante le difficoltà. “L’Atalanta è stata superiore nel primo tempo ma nel secondo non ha fatto nulla: oggi chi è entrato ha fatto bene e questo è lo spirito che voglio” ha concluso Mihajlovic che poi ha scherzato affermando che il suo bilancio del 2020 è positivo perché ancora vivo mentre quello del Bologna poteva essere migliore ma “con 15 punti va bene anche così”.

Sull’altro fronte, il suo collega Gian Piero Gasperini era ovviamente amareggiato per la vittoria buttata via: “Per come è andata la partita, questo per noi è un risultato brutto: avevamo il dominio assoluto della gara…” si è rammaricato l’allenatore degli orobici secondo cui non c’era davvero nessun segnale che potesse far pensare a una rimonta. “Loro però sono specializzati nelle rimonte, ci mettono il cuore” ha poi concluso Gasperini elogiando gli avversari, aggiungendo che forse la Dea potrebbe aver buttato via due punti per la grave presunzione di avere già la partita in pugno.