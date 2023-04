CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A/ Dritte 29^ giornata: chi ha la migliore fantamedia?

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LA FANTAMEDIA

Quando si parla di consigli Fantacalcio Serie A bisogna naturalmente tenere presente che i bonus fanno spesso e volentieri la differenza. Dunque, prendendo in esame le statistiche che vengono fornite da Fantacalcio.it, possiamo fare un elenco dei migliori calciatori del nostro campionato secondo la fantamedia, che appunto è la risultante dei voti (la comune pagella) e dei bonus/malus. Al comando, quasi inevitabilmente, troviamo Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia: dall’alto di 33 gol in due, nigeriano e georgiano del Napoli hanno una fantamedia di, rispettivamente, 9,72 e 8,71 ma come sappiamo il capocannoniere della nostra Serie A sarà indisponibile per questa partita.

Bimbi di 6 anni in fuga dalla scuola/ “Li abbiamo trovati a Firenze un po' spaesati”

Terza posizione per Paulo Dybala (8,31) che precede altri tre attaccanti come Ademola Lookman, M’Bala Nzola e Lautaro Martinez; qui la differenza la fanno i gol. Il primo centrocampista è Luka Romero: 7,75 la sua fantamedia ma sono appena due le partite giocate, dunque prendendo in esame chi ne ha almeno 15 bisogna fare il nome di Mattia Zaccagni (7,66). Il difensore numero uno per fantamedia è Stefan Posch, goleador del Bologna: per lui abbiamo 6,88 (siamo a 6,84 per Carlos Augusto) e dunque per i consigli Fantacalcio Serie A è un nome sul quale puntare… (agg. di Claudio Franceschini)

Claudio Amendola "Francesca Neri? Il dolore c'è stato"/ "Ho detto no a Ozpetek"

CHI SCHIERARE NELLA 29^ GIORNATA?

Parlando dei consigli Fantacalcio Serie A andiamo ad analizzare i giocatori che possono essere schierati nella 29^ giornata: si gioca venerdì 7 e sabato 8 aprile, turno “anticipato” per rispettare il riposo nel giorno di Pasqua. Come sempre stiliamo la nostra ideale 3-4-3: in porta si può puntare su Mike Maignan (recentemente protagonista anche in nazionale), che con il suo Milan ospita l’Inter a San Siro; riguardo la difesa, il primo nome è quello di Merih Demiral impegnato in casa contro il Bologna, e che nell’Atalanta dovrebbe giocare visto la squalifica di Toloi.

GF Vip, Alberto De Pisis "ho sempre pensato Nikita vincesse"/ "Ha aperto la mente..."

Poi Cristiano Biraghi, uomo assist in Fiorentina Spezia ma capace anche di segnare; come terzo elemento possiamo invece citare Alessio Romagnoli, che avrà un match impegnativo in Lazio Juventus ma sa esaltarsi in situazioni come questa. Le alternative? Nella Roma rientra Gianluca Mancini dopo la squalifica e potrebbe essere un colpo sicuro, nella stessa partita vogliamo citare anche Perr Schuurs che è il leader del reparto arretrato del Torino, e sarà chiamato a una partita importante.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CENTROCAMPO E ATTACCO

I consigli Fantacalcio Serie A ci spingono poi a parlare del centrocampo. Davide Frattesi ha segnato 6 gol in questo campionato e il Sassuolo affronta il Verona terzultimo in classifica e quasi condannato alla retrocessione; Sandro Tonali è in grande forma e, dopo il poker al Maradona, il Milan cerca punti da Champions League appunto contro l’Empoli. Sta poi particolarmente bene Nicolò Fagioli, ormai titolare fisso nella Juventus e protagonista anche in Coppa Italia; contro di lui martedì sera ha giocato Nicolò Barella, che dell’Inter rappresenta una certezza e ha anche una partita abbordabile sul campo della Salernitana.

Per quanto riguarda l’attacco, nei consigli Fantacalcio Serie A la nostra scommessa è Lorenzo Colombo: con il Lecce aveva segnato a Napoli nel match di andata e ora punta chiaramente a ripetersi. Volendo potremmo citare Adolfo Gaich, che vuole aiutare il Verona a salvarsi e lo farà come già detto contro il Sassuolo, mentre quasi inevitabilmente bisogna parlare di Paulo Dybala che domenica scorsa ha raggiunto i 10 gol in campionato con la Roma, e adesso punta ad avvicinare il suo primato in Serie A (che comunque è lontano).











© RIPRODUZIONE RISERVATA