Diretta/ Irlanda Francia, streaming video tv: francesi favoriti! (Euro 2024)

DIRETTA IRLANDA FRANCIA: ESORDIO PER GLI UOMINI DI KENNY

La diretta Irlanda Francia, gara in programma lunedì 27 marzo alle ore 20:45, racconta dell’esordio da parte dei ragazzi di Kenny a queste qualificazioni ad Euro 2024. L’Irlanda infatti non ha giocato nel primo turno essendo il Gruppo B composto da cinque squadre. Ha giocato eccome invece la Francia, archiviando la pratica Olanda con un netto 4-0 firmato Griezmann, Upamecano e due volte da Mbappé.

L’altro risultato ha visto la Grecia sbarazzarsi di Gibilterra con un importante 3-0 esterno. Per l’Irlanda sarà dunque fondamentale cercare di portare a casa quantomeno un punto considerando come sulla carta l’Olanda parta favorita nella corsa al secondo posto e la Grecia sia più o meno a pari livello con gli stessi irlandesi. Sarà però impresa molto ardua visto che i vice-campioni del mondo in carica hanno dimostrato come possano rivelarsi una macchina da punti destinata, sorprese a parte, a dominare la scena nel proprio raggruppamento.

IRLANDA FRANCIA VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Irlanda Francia sarà disponibile in chiaro su TV8, canale numero otto del digitale terrestre. Non bisognerà dunque sottoscrivere alcun abbonamento per la visione di questo incontro valido per la seconda giornata della fase qualificazione per l’imminente Europeo di Germania 2024.

L’alternativa per la diretta Irlanda Francia è fornita da Sky Sport che al canale 202 (Sky Sport Calcio) trasmetterà il match dell’Aviva Stadium di Dublino. Inoltre, esiste anche la possibilità di vedere la partita in diretta streaming attraverso l’applicazione Sky Go.

IRLANDA FRANCIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Irlanda Francia vedranno i padroni di casa schierarsi con il 3-4-2-1, modulo adottato anche nella recente amichevole vinta 3-2 con la Lettonia. In porta Kelleher, difesa a tre con Omobamidele, Collins e O’Shea che avranno il compito di fermare gli attacchi dei francesi. A centrocampo agiranno sulle fasce Doherty e O’Dowda mentre nella zona nevralgica del campo risiederanno Molumby e Browne. Obafemi e Smallbone giocheranno alle spalle dell’unica punta Ferguson, classe 2004 gioiellino del Brighton di De Zerbi.

Risposta transalpina col consueto 4-3-3. Tra i pali Maignan, para-rigore nel match con l’Olanda. Terzini Kounde e Theo Hernandez con la cerniera difensiva composta da Konate e Upamecano. Griezmann giocherà da regista con Tchouameni e Rabiot a comporre il resto del reparto. Coman e Mbappé agiranno larghi nel tridente offensivo ultimato da Kolo Muani.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Irlanda Francia vedono favorita la nazionale di Deschamps. I vice-campioni del mondo sono dati a 1.50 contro i 4.20 del pareggio e la quota 7 relativa all’ipotetico successo dei padroni di casa.

Per quanto riguarda il discorso Over 2.5, vale a dire almeno tre gol segnati nel match, sempre bet365 offre questa giocata a 2.05 con l’esito opposto a 1.75. Più probabile però che sia solo una delle due squadre a realizzare almeno una rete visto che il Gol è dato a 2.20, più alto rispetto all’1.62 del No Gol.











