Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: che giocatori schierare nella 33^ giornata?

I consigli Fantacalcio Serie A sono arrivati alla 33^ giornata: questa volta non ci sono pause di sorta, perché martedì 14 luglio saremo già in campo per vivere Atalanta Brescia che rappresenta un anticipo a 24 ore dalla conclusione del turno precedente. La Dea ha mostrato grande carattere anche contro la Juventus: sono in grande forma Ruslan Malinovskyi e Mario Pasalic, per la porta sempre una garanzia Pierluigi Gollini mentre nel Brescia possiamo citare la grinta di Daniele Dessena e i gol di Alfredo Donnarumma e Ernesto Torregrossa. Mercoledì 15 luglio avremo il grosso del programma: Bologna Napoli può essere la partita di Arkadiusz Milik cui il gol manca da tempo, dall’altra parte attenzione a un Musa Barrow in grande forma. Con Milan Parma abbiamo Ante Rebic che ha frenato la sua produzione realizzativa, per contro è tornato a segnare Theo Hernandez e per i ducali, dalla panchina, Roberto Inglese è pronto a rintuzzare il suo bottino. Il terzo anticipo delle 19:30 è Sampdoria Cagliari, nella quale Fabio Quagliarella e Karol Linetty guidano i blucerchiati verso il definitivo colpo salvezza. Tra gli isolani, occhio in particolare al portiere Alessio Cragno e a Radja Nainggolan, che Walter Zenga ha spostato davanti alla difesa.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LA 33^ GIORNATA

Con i consigli Fantacalcio Serie A per la 33^ giornata andiamo a parlare delle altre partite. Lecce Fiorentina potrebbe essere un’altra occasione per un Patrick Cutrone finalmente sbloccatosi, ma dall’altra parte c’è l’ex Khouma Babacar che ha voglia di farsi vedere e regalare la salvezza ai salentini. Roma Verona mette a confronto due difensori giovani come Gianluca Mancini e Marash Kumbulla, ma tra i giallorossi è tornato anche Nicolò Zaniolo e bisogna sempre fare attenzione a Lorenzo Pellegrini. Sassuolo Juventus può essere la partita del riscatto per Gonzalo Higuain – dalla panchina – e dei 30 gol di Cristiano Ronaldo (servirebbe una doppietta), per i neroverdi il solito tridente nel quale oggi segnaliamo Francesco Caputo. Quindi ecco Udinese Lazio, con Ciro Immobile allo stesso modo lanciato verso i 30 centri e Lucas Leiva che può tornare titolare, cambiando il centrocampo biancoceleste che è in crisi. Rodrigo De Paul e Kevin Lasagna i due più in forma tra i friulani; il primo posticipo del giovedì è Torino Genoa con Andrea Belotti che sfida Andrea Pinamonti in duello tra bomber italiani, in Spal Inter come sempre mettiamo sotto i riflettori Samir Handanovic e, per gli estensi ormai condannati alla Serie B, Andrea Petagna che gioca quasi un derby personale.



