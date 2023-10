CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A/ Dritte 9^ giornata: attenzione ai grandi assenti! (21-22-23 ottobre 2023)

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: I GRANDI ASSENTI

Parlando ancora dei consigli Fantacalcio Serie A bisogna sicuramente porre l’attenzione su almeno quattro nomi che in questa nona giornata non potrete schierare nelle vostre squadre. Due sono del Milan: Mike Maignan e Theo Hernandez sono squalificati per il big match contro la Juventus, il portiere francese è stato espulso a Marassi per un’entrata avventata nel finale (poi i rossoneri, che avevano esaurito i cambi, sono stati salvati da Olivier Giroud che ha confermato una vittoria preziosissima per prendersi il primo posto solitario in classifica) mentre il terzino sinistro ha raggiunto il limite di ammonizioni, facendo dunque scattare un turno di stop che arriva proprio in una partita di cartello.

Altri due calciatori sono invece infortunati: per Paulo Dybala è forse andata meglio del previsto, il problema riscontrato a Cagliari dovrebbe tenerlo fuori per circa una settimana o dieci giorni ma si tratta dell’ennesimo stop in carriera per l’attaccante argentino. Così anche Victor Osimhen, in queste settimane al centro della cronaca anche per motivi che riguardano poco il campo: l’attaccante del Napoli si è infortunato con la nazionale nigeriana, salterà la trasferta di Verona ma ne avrà per circa un mese, dunque in Serie A dovrebbero essere almeno cinque le partite che Osimhen vivrà dai box, una tegola nei consigli Fantacalcio Serie A. (agg. di Claudio Franceschini)

CHI SCHIERARE NELLA 9^ GIORNATA?

Si torna a parlare dei consigli Fantacalcio Serie A dopo la sosta per le nazionali: sabato 21 ottobre prende infatti il via la nona giornata e sarà un turno interessante, con il Napoli impegnato sul campo del Verona e l’Inter che potrebbe andare in fuga a Torino, visto che il Milan ospita la Juventus nel big match. Come sempre andiamo a formare la nostra Top 11 con i consigli Fantacalcio Serie A, schierandola con il modulo 3-4-3: nella nona giornata in porta possiamo eventualmente puntare su Guillermo Ochoa, che porta sempre bonus con i voti ma che in questo turno affronta il Cagliari all’Arechi, la Salernitana dunque potrebbe anche provare a chiudere con la porta inviolata.

Altri due nomi che possiamo fare in questo ruolo? Juan Musso, perché l’Atalanta ha sì incassato tre gol dalla Lazio ma rimane una difesa che ha fatto molto bene in questo inizio di campionato e poi oggi gioca in casa contro il Genoa. Poi, Pietro Terracciano: la Fiorentina sta letteralmente volando e può avvicinare la vetta della classifica, in più i viola sono all’Artemio Franchi contro il Frosinone (occhio però ai ciociari) e anche loro potrebbero avere uno zero alla voce gol subiti, cosa che rende il loro portiere appetibile nei consigli Fantacalcio Serie A.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: IL RESTO DELLA TOP 11

Con i consigli Fantacalcio Serie A parliamo adesso di centrocampo e attacco: in mediana bisogna fare il nome di Matias Soulé, in prestito al Frosinone dalla Juventus e già determinante per le sorti dei ciociari; nella stessa partita di Firenze c’è Giacomo Bonaventura, reduce dagli impegni con la nazionale e leader di una Fiorentina che come già detto si trova in zona Champions League ma a oggi sogna anche lo scudetto. Altri due nomi che possiamo spendere sono quelli di Samu Castillejo, che dopo l’esperienza con il Milan si prepara a trascinare il Sassuolo che ospita la Lazio, e di Leandro Paredes utile per gli assist e che sembra aver già preso in mano la Roma, in questo turno all’Olimpico contro il Monza.

Passiamo ora all’attacco: dovrebbero rientrare Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, in Milan Juventus uno dei due si potrebbe esaltare; poi chiaramente il capocannoniere Lautaro Martinez che è una grande garanzia ed è già andato in fuga nella classifica marcatori, trascinando l’Inter al secondo posto in classifica. Abbiamo poi un terzo nome che potrebbe essere quello di Giovanni Simeone: Victor Osimhen sarà fuori per almeno un mese, il Cholito a questo punto è chiamato a fare la differenza per un Napoli in difficoltà e che, ancora una volta, con l’aiuto delle seconde linee potrebbe ripartire alla grande.

