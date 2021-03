Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare e chi no nella 26^ giornata

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: OCCHIO A RICCI E NZOLA!

Siamo alla vigilia di un nuovo bollente turno per il primo campionato nazionale e tocca ora dare un occhio ai consigli del Fantacalcio di Serie A che la nostra redazione dirama alla vigilia della 26^ giornata. Per tutti i fantallenatori questo è momento delicato: in questo fine settimana del 6-7 e 8 marzo prevediamo alcune sfide davvero delicate per la Serie A, ma pure non dimentichiamo che siamo di ritorno da un duro turno infrasettimanale di campionato. Non sarà dunque sempre facile fare le miglior scelte. Andiamo allora a vedere match per match e a partire dalle partite che ci faranno compagnia già questo sabato 6 marzo, cosa ci dicono i consigli di Fantacalcio della Serie A: chi saranno i giocatori da schierare? Partendo dalla prima sfida tra Spezia e Benevento, attesa alle ore 15.00 dobbiamo segnalare i nomi di Ricci e Nzola che potrebbero fare molto bene e specie il francese, che già si è messo in luce contro la Juventus: occhio anche a Viola e Caprari, una sicurezza per Inzaghi e non solo.

Nella sfida delle ore 18.00 tra Udinese e Sassuolo consigliamo i soliti Berardi e Caputo (entrambi a segno su rigore contro il Napoli pochi giorni fa), e attenzione alla difesa friulana, che potrebbe ben soffrire. A chiusura in questo sabato il big match tra Juventus e Lazio: qui giocatore da schierare è Chiesa come anche Luis Albert, con Marusic possibile jolly in casa biancoceleste.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: PER LE SFIDE DI DOMENICA

Proseguendo per i nostri consigli di Fantacalcio della Serie A, ecco che tocca ora vedere le dritte sui giocatori da schierare e chi no per le sfide di questa domenica. Visto il programma ben fitto, cominciamo subito dal match delle 12.30 tra Roma e Genoa, dove ci attendiamo grandi cose dagli ex Zappacosta e Strootman: El Shaarawy potrebbe poi essere la sorpresa dalla panchina. Per il primo incontro del pomeriggio, Crotone-Torino facciamo attenzione ad Ansaldi e a Simy, da cui ci attendiamo buone prestazioni: nella sfida Fiorentina e Parma, ricordiamo invece l’out annunciato di Ribery come di Castrovilli e Bonaventura. In Verona Milan giocatori invece da schierare rimangono i soliti Zaccagni e Barak, ma pure facciamo attenzione a Rebic, che potrebbe regalarci una sorpresa: per Sampdoria Cagliari, consigliamo invece di tenere in panchina Adrien Silva come pure Simeone. Sarà poi solo alle ore 20.45 che avrà inizio la sfida tra Napoli e Bologna, dove è grande attesa per il ritorno in campo (ma solo part time) di Victor Osimhen: occhi puntati poi sulla certezza Soriano, con Palacio possibile asso nella mancia per Mihajlovic.



