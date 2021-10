Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte, chi schierare nella 10^ giornata

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI MANDARE IN CAMPO?

I consigli Fantacalcio di Serie A tornano protagonisti già oggi, martedì 26 ottobre, perché con ben tre anticipi comincerà la decima giornata del massimo campionato, che fino a giovedì ci proporrà infatti un turno infrasettimanale. La prima avvertenza per tutti i Fanta-allenatori è proprio questa: nelle prossime ore ricordatevi di stilare la vostra formazione al Fantacalcio e noi proviamo a darvi come sempre i nostri consigli. Si parte con un derby ligure Spezia Genoa nel quale la copertina deve andare a Destro, già autore di ben sei gol in questo campionato, mentre lo Spezia proverà a rispondere con la qualità di Verde.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Dritte 9^ giornata: le sorprese da considerare

Alla stessa ora avremo anche Venezia Salernitana: due squadre in difficoltà, ma si gioca al Penzo e la difesa campana ha incassato sei gol in più di quella lagunare, per cui potrebbe essere da evitare il pacchetto arretrato di mister Colantuono. Chiuderà il martedì Milan Torino, in cui vi suggeriamo un intrigante “duello” tra Rafael Leao e Brekalo, due giocatori a caccia di bonus. Passiamo poi al mercoledì per parlare di Juventus Sassuolo: la difesa resta il principale punto di forza bianconero, puntando magari anche su Chiesa e Dybala che hanno giocato poco a San Siro, mentre nel Sassuolo spicca sempre Berardi.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Mattia Destro sarà protagonista? 8^ giornata

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: TUTTE LE PARTITE

Proseguendo la nostra carrellata per i consigli Fantacalcio sulla Serie A, eccoci a uno stuzzicante Sampdoria Atalanta dove per i padroni di casa blucerchiati va in copertina un eterno Candreva, mentre nella Dea scegliamo Freuler e Malinovskyi. Si prosegue con Udinese Verona: qui le citazioni sono inevitabili per Beto (che ha segnato nelle ultime tre giornate) e Simeone, reduce dal clamoroso poker rifilato alla Lazio. Cagliari Roma vede i sardi in difficoltà, aggrappati alla certezza Joao Pedro, mentre nelle fila dei giallorossi possiamo indicare Veretout e Pellegrini come le certezze per José Mourinho.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A/ Le dritte, 7^ giornata: focus sulle migliori difese

Empoli Inter metterà in evidenza soprattutto Dzeko, già arrivato a sette gol (senza rigori) in campionato, allora dalla parte dei toscani indichiamo l’ex Pinamonti, reduce dalla doppietta sul campo della Salernitana. Lazio Fiorentina vivrà innanzitutto del duello Immobile-Vlahovic, ma per i biancocelesti reduci da una disfatta devono farsi valere anche Acerbi e Milinkovic Savic, mentre tra i viola sarebbe da citare l’eccellente Saponara di domenica, sperando che possa trovare ancora buono spazio. Infine, giovedì ci sarà Napoli Bologna: Barrow è uno spauracchio per tutti e il duello africano con Osimhen sarà intrigante, ma ricordiamo che la difesa partenopea è nettamente la migliore del campionato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA