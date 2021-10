DIRETTA INTER JUVENTUS: I TESTA A TESTA

Il derby d’Italia ha scritto la storia del calcio italiano, stasera dunque la diretta di Inter Juventus ci regalerà un nuovo capitolo della rivalità in assoluto più sentita del calcio italiano, che spesso è andata ben oltre il campo. Inutile scavare nel passato, non avremmo modo di riassumere troppo. Ricordiamo allora che nello scorso campionato le due partite fra Inter e Juventus hanno dato indicazioni fondamentali: domenica 17 gennaio scorso a San Siro il grande ex Arturo Vidal e Nicolò Barella firmarono il successo per 2-0 dell’Inter, pietra miliare del decisivo allungo nerazzurro verso lo scudetto.

La Juventus così fu costretta ad abdicare dopo ben nove titoli consecutivi, tuttavia sabato 15 maggio la vittoria bianconera per 3-2 nel ritorno – con l’Inter giunta allo Stadium già matematicamente certa della conquista dello scudetto – fu fondamentale per salvare almeno la qualificazione in Champions League della Juventus. Adesso la classifica è già abbastanza delicata, vincere o perdere potrebbe fare una differenza enorme per Inter e Juventus… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA INTER JUVENTUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Juventus non sarà garantita dai canali della nostra televisione: essendo domenica sera, il match di Serie A sarà infatti trasmesso esclusivamente su DAZN, che in questa stagione copre integralmente le partite di campionato e dunque fornirà anche questa con il consueto servizio di diretta streaming video, naturalmente riservato agli abbonati che potranno anche sfruttare l’eventuale connessione a internet di una smart tv.

INTER JUVENTUS: IL DERBY D’ITALIA!

Inter Juventus è in diretta da San Siro, alle ore 20:45 di domenica 24 ottobre: il derby d’Italia arriva alla 9^ giornata del campionato di Serie A 2021-2022, e chiude un turno che fa seguito agli impegni nelle coppe europee. Abbiamo visto l’Inter rilanciarsi nel girone di Champions League battendo la rivelazione Sheriff Tiraspol, e dunque tornando ad avere una possibilità di qualificazione andando anche a riscattare la prima sconfitta in campionato, maturata per mano della Lazio e non senza qualche polemica di troppo, e un concitato finale di partita.

La Juventus ha archiviato gli ottavi di Champions League vincendo in casa dello Zenit: è stato il quarto 1-0 consecutivo per la squadra di Massimiliano Allegri (contando tutte le competizioni), che con lo stesso risultato aveva superato la Roma e sta salendo sempre più in classifica, potendo questa sera agganciare proprio i nerazzurri. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Inter Juventus, aspettando che si giochi possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS

In Inter Juventus i nerazzurri dovrebbero recuperare Calhanoglu, dunque torneranno a giocare con il classico centrocampo nel quale trovano spazio Barella e Brozovic; sugli esterni Darmian è favorito su Dumfries a destra mentre sull’altro versante agirà Perisic. In difesa torna Alessandro Bastoni che affiancherà De Vrij e Skriniar a protezione di Handanovic; davanti ecco Lautaro Martinez e Dzeko, che salvo imprevisti sono nettamente favoriti su Joaquin Correa per iniziare il derby d’Italia.

Anche la Juventus cambia rispetto a mercoledì: Danilo si riprende la maglia di terzino destro, confermati invece Bonucci e De Ligt – ma occhio a Chiellini – per proteggere Szczesny così come Alex Sandro a sinistra. In mediana Arthur ha recuperato, ma i favoriti sono ancora Locatelli e Bentancur; si rivede Cuadrado, tecnicamente invece Allegri dovrebbe puntare nuovamente su Bernardeschi a sinistra con Federico Chiesa davanti insieme a Kean, con Dybala che potrebbe farcela per la panchina.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha proposto il suo pronostico su Inter Juventus, e dunque possiamo andare a vedere cosa ci dicano le quote per questa partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,15 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del segno X che regola il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 3,45 volte la vostra puntata mentre con la vittoria degli ospiti, per la quale dovrete puntare sul segno 2, andreste a guadagnare una cifra che ammonta a 3,25 volte l’importo investito.

