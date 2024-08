CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LA TERZA GIORNATA INIZIA GIÀ DI VENERDÌ

La prima dritta per i consigli Fantacalcio Serie A è un pro-memoria: la terza giornata del nuovo campionato inizia già al venerdì, quindi saranno le ore 18.30 del 30 agosto il termine per stilare la vostra formazione del Fantacalcio, perché sarà l’orario d’inizio del primo dei due anticipi, cioè Venezia Torino, anche se sicuramente sarà Inter Atalanta in prima serata ad attirare maggiormente l’attenzione. Questo naturalmente ricordando che il calciomercato è ancora aperto, per cui magari non avete ancora fatto l’asta per definire la vostra rosa di calciatori per il Fantacalcio in tutto il resto della stagione.

In compenso, iniziano ad esserci due giornate alle nostre spalle, che sicuramente ci hanno consentito di capire chi è già in grande forma e chi invece deve ancora lavorare parecchio e allora potremmo iniziare a sbilanciarci nel dire chi è meglio schierare e chi invece potrebbe essere da evitare tra i consigli Fantacalcio di Serie A per questa terza giornata che presenterà già diversi big-match, per chiudere agosto e aprire settembre verso la sosta per le Nazionali.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE NELLA TERZA GIORNATA?

Nella nostra panoramica sui consigli Fantacalcio Serie A, proprio Inter Atalanta può prendersi la copertina. Mateo Retegui è il capocannoniere, per l’italo-argentino è stato fantastico l’inserimento nella Dea di Gian Piero Gasperini, anche se l’esame contro la difesa dell’Inter sarà più impegnativo (ma vale anche il contrario). Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu possono invece essere i nomi da copertina tra i nerazzurri campioni d’Italia, che magari già intravedono un duello lunghissimo contro la Juventus, che si affida a volti noti come Dusan Vlahovic e giovani emergenti come Samuel Mbangula.

A proposito di nomi nuovi nei consigli Fantacalcio di Serie A, ecco una rivelazione assoluta come Che Adams, il nuovo acquisto del Torino che ha firmato gol e assist contro la stessa Atalanta, ma anche Dennis Man, che con due gol in altrettante partite è l’uomo di punta dell’ottimo inizio di campionato del Parma. In difesa dobbiamo tornare a citare l’ancora imbattuta Juventus ed invece è già allarme rosso per il Milan, che ha messo in mostra problemi decisamente preoccupanti nella sua fase difensiva. Paulo Fonseca sarà riuscito a porvi rimedio verso la difficile trasferta contro la Lazio?