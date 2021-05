Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per le sfide della 37^ giornata

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: I NOSTRI SUGGERIMENTI!

Siamo pronti a vivere un nuovo intensissimo turno per il campionato nazionale e tocca dunque analizzare i consigli di Fantacalcio della Serie A, che la nostra redazione ha fissato per le sfide della 37^ giornata. Prima di controllare le dritte però serve precisare che oggi servirà la massima attenzione da parte dei fantallenatori: il doppio turno ravvicinato infatti costringerà molti a rivedere i loro schieramenti, tra acciaccati e turnover e pure non dimentichiamo che siamo ormai al penultimo turno del campionato. Il momento è dunque delicatissimo: vediamo match per match e a partire dalle prime sfide di questo sabato 15 maggio, che ci riportano i consigli del fantacalcio di Serie A. Ecco che allora il programma comincia alle ore 15.00 con la prima sfida Genoa-Atalanta, dove certo mettiamo in luce Luis Muriel, fresco di gol: attenzione però a Perin che tra i pali rossoblu potrebbe soffrire l’attacco aggressivo della Dea.

Alla stessa ora avrà inizio Spezia-Torino, con Pobega e Gyasi da tenere d’occhio, mentre alle ore 18.00 spazio per il big match Juventus-Inter dove scommettiamo in una prestazione magistrale da parte di Ronaldo e Caudrado, ma pure di Brozovic e Lukaku (che si è finalmente sbloccato). Partita rischiosa coi giallorossi, quella tra Roma e Lazio, gran derby delle ore 20:45: Fuzato tra i pali rischia di venir travolto da Ciro Immobile, certezza nella stracittadina.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE SFIDE DI DOMENICA

Venendo ora ai consigli del Fantacalcio di Serie A per le sfide della 37^ giornata che ci faranno compagnia solo domenica, ecco che, da programma, alle ore 12.30 sarà già tempo per la bella sfida tra Fiorentina e Napoli, dove per le nostre dritte sono da schierare giocatori in gran condizione come Osimhen e Vlahovic, in gran spolvero in questo finale di stagione. Alle ore 15.00 sarà spazio per l’incontro tra Benevento e Crotone, dove dovremo fare attenzione a Letizia e Hetemaj, come anche al solito Simy: per la sfida tra Udinese e Sampdoria consigliamo Okaka e Keita (questo fresco di gol), ma consigliamo anche un turno di riposto per Musso e Zeegelar, affatto in condizione. Per l’incontro delle ore 18.00 tra Parma e Sassuolo consigliamo di puntare su Hernani e Cornelius, ma pure su Raspadori e Locatelli, gran certezze neroverdi: in Milan Cagliari, occhi all’assenza annunciata di Ibrahimovic e che Joao Pedro è pure diffidato.

