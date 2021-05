Video/ Atalanta Benevento (2-0): highlights e gol. Muriel e Pasalic abbattono Inzaghi

L’Atalanta supera il Benevento grazie alle reti di Muriel e Pasalic blindando la seconda posizione. Per la compagine di Filippo Inzaghi la retrocessione ora è davvero ad un passo. Andiamo a rivivere tutte le emozioni della gara. Prima occasione per i padroni di casa, Muriel serve Pessina che in area non trova lo specchio. Duro scontro tra Romero ed Hetemaj, per fortuna i due calciatori rientrano in campo. Zapata la mette in mezzo per Pessina, Tuia anticipa il centrocampista. Atalanta che inizia ad alzare il ritmo per provare a sbloccarla. Gosens per Malinovskyi, Tuia chiude bene. Malinovskyi arriva fino al limite dell’area e serve per Zapata, pallone lungo. Muriel! La sblocca l’Atalanta! Malinovskyi imbuca per Muriel che non sbaglia solo contro Montipò. Glik pesca Barba, tiro a botta sicura con Romero che salva tutto! Padroni di casa sempre all’attacco, difende bene la compagine campana. Fallo di Tuia su Pessina e giallo per il difensore. Zapata ci prova in area ma la mette sul fondo. Termina la prima frazione, la decide al momento una rete siglata da Muriel.

IL SECONDO TEMPO

Zapata prova a servire Muriel ma Glik chiude bene e salva. Muriel ci prova da fuori area ma non trova la porta. De Roon si prende il giallo dopo un fallo su Hetemaj. Barba si prende il giallo dopo la trattenuta su Malinovskyi. Girandola di cambi tra le due compagini che inseriscono forze nuove. Ionita atterra Romero e si prende il giallo. Azione personale di Muriel che viene fermato da Tuia. Nell’Atalanta entra Miranchuk ed esce Muriel. Pasalic! Arriva il raddoppio dell’Atalanta! Assist di Zapata favorito anche dal velo di Miranchuk per il raddoppio dei padroni di casa. Miranchuk subisce fallo da Caldirola, buona punizione per i padroni di casa. Miranchuk batte ma centra la barriera. Djimsiti ci prova di testa da calcio d’angolo ma non trova la porta. Caldirola si prende il giallo dopo un fallo su Zapata. Caldirola colpisce Zapata con una gomitata e viene espulso. Pochi minuti alla fine di una sfida che ormai non ha più nulla da dire. Lammers per Djimsiti, il difensore la mette alta. Termina un match senza storia, vittoria importantissima per l’Atalanta che resta in seconda posizione, per il Benevento la situazione in zona salvezza si complica maledettamente.

IL TABELLINO

Marcatori: 22′ p.t. Muriel (A), 22′ s.t. Pasalic (A)

Assist: 22′ p.t. Malinovskyi (A), 22′ s.t. Zapata (A)

Atalanta (4-2-3-1): Gollini, Hateboer, Romero, Palomino, Gosens (14′ s.t. Djimsiti), Freuler, de Roon, Pessina (14′ s.t. Pasalic), Malinovskyi (14′ s.t. Ilicic), Zapata (44′ s.t. Lammers), Muriel (21′ s.t. Miranchuk). All. Gasperini

Benevento (5-3-2): Montipò, Tuia, Caldirola, Glik, Barba (29′ s.t. Letizia), Hetemaj (29′ s.t. Depaoli), Viola (13′ s.t. Ionita), Dabo (40′ s.t. Tello), Improta, Gaich (13′ s.t. Caprari), Lapadula. All. Inzaghi

Arbitro: Davide Massa di Imperia.

Ammoniti: 40′ p.t. Tuia (B), 6′ s.t. de Roon (A), 10′ s.t. Barba (B), 15′ s.t. Ionita (B), 35′ s.t. Caldirola (B), 35′ s.t. Ilicic (A)

Espulsi: 37′ s.t. Caldirola (B)

VIDEO ATALANTA BENEVENTO, HIGHLIGHTS E GOL

