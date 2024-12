CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE NELLA 17^ GIORNATA?

Con i consigli Fantacalcio Serie A siamo arrivati alla 17^ giornata, che si apre già venerdì 20 dicembre al Bentegodi: come sempre dobbiamo provare a mettere in campo la nostra formazione ideale, una sorta di Top 11 che schieriamo con il modulo 3-4-3. Partendo dal portiere, citiamo Yann Sommer: l’Inter sembra aver ritrovato solidità difensiva e l’impegno casalingo contro il Como è ideale per lo svizzero. Parliamo ora della difesa e la facciamo comandare a Isaak Hien, diventato ormai imprescindibile nell’Atalanta prima in classifica; al fianco dello svedese possiamo lanciare il diciannovenne Luca Comuzzo.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte sui calciatori da schierare nella 16^ giornata, oggi 13 dicembre 2024

Classe 2005, Raffaele Palladino lo ha lanciato titolare e i risultati si sono visti immediatamente. Come terzo nome per la difesa, nei consigli Fantacalcio Serie A, possiamo spendere quello di un terzino che garantisca assist e dunque bonus: la Roma sarà anche in crisi di identità ma Angeliño, titolare inamovibile anche per Claudio Ranieri, è sempre uno dei meno peggio sul terreno di gioco e il lunch match contro il Parma appare l’ideale perché i giallorossi possano rifarsi, tornando così ad allontanare una zona retrocessione che clamorosamente dista soltanto due punti.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: i calciatori da schierare nella 15^ giornata (oggi 6 dicembre 2024)

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: PER GOL E ASSIST…

Con i consigli Fantacalcio Serie A andiamo ora a parlare del centrocampo, dove spicca un Hans Nicolussi Caviglia che nel Venezia sta garantendo un ottimo rendimento e domenica affronta il Cagliari in casa, ci piace poi citare un Warren Bondo che con il Monza sogna lo scherzetto a una Juventus in difficoltà e giustamente è entrato nel mirino delle big (soprattutto il Milan) per una stagione che lo sta realmente vedendo affermarsi. Andiamo poi sul sempre positivo Mattéo Guendouzi che cerca riscatto con una Lazio reduce dal ko interno più pesante nella sua storia, infine Genoa Napoli sembra la partita giusta perché Scott McTominay possa rimpinguare il suo bottino di reti. Infine con i consigli Fantacalcio Serie A siamo all’attacco: tra Atalanta Empoli e Inter Como ovviamente tre garanzie possono essere Mateo Retegui, Ademola Lookman e Lautaro Martinez ma noi vogliamo citare anche Casper Tengstedt, il danese del Verona che sta facendo molto bene e che affronta il Milan, che su questo campo ha subito un paio di cocenti e storiche delusioni e non è sicuramente nel momento migliore. Un’altra scommessa? Ange-Yoan Bonny, la Roma tende sempre a concedere qualcosa – se non molto – e lui è il principale terminale offensivo del Parma.