CALCIOMERCATO MILAN NEWS: GIMENEZ PISTA MOLTO CALDA

Si parla sempre di calciomercato Milan anche in questi giorni, del resto si sta avvicinando la finestra invernale e quella rossonera è una realtà al momento in divenire, tra il rendimento sul campo che non va secondo le previsioni e, bisogna dirlo, certe dinamiche e rapporti nello spogliatoio che potrebbero essere ai minimi storici perché, come se non bastassero certe dichiarazioni di Paulo Fonseca anche dopo la vittoria in Champions League contro la Stella Rossa, la panchina rifilata a Theo Hernandez contro il Genoa avrebbe portato nuovi malumori con l’appoggio di Rafael Leao al terzino francese, dunque ancora i due calciatori protagonisti di dissapori con il loro allenatore con la necessità di chiarire una volta per tutte di cosa si stia parlando.

Intanto il calciomercato Milan si muove anche in previsione di giugno: nel mirino dei rossoneri rimane sempre quell’attaccante con tanti gol nei piedi e, secondo le ultime indiscrezioni, si fa sempre più calda la pista che porta al Feyenoord, Santiago Gimenez ha segnato 10 gol in 12 partite con la squadra olandese e il Milan sarebbe sempre più convinto di operare il grande investimento per portarlo a vestire la maglia rossonera, del resto lo stesso bomber messicano avrebbe individuato nel Diavolo la squadra giusta con la quale provare a fare il salto di qualità in carriera. Quasi certamente Gimenez lascerà Rotterdam in estate, il Milan è in prima fila per acquistarlo ma ovviamente ci sarà parecchia concorrenza per un calciatore che piace a mezza Europa, anche a gennaio potrebbero arrivare novità in tal senso…

BONDO AVANZA A CENTROCAMPO

Anche a centrocampo il calciomercato Milan sfoglia la margherita, qui abbiamo già detto di come la situazione di Ismael Bennacer possa definire il da farsi in entrata come anche il fatto che sul taccuino rossonero sia ben presente il nome di Reda Belahyane, che sta facendo molto bene al Verona ed è nel mirino di parecchie squadre, anche e soprattutto di Serie A. Dal nostro campionato però attenzione alla corsia preferenziale che il Milan, per ovvie ragioni, potrebbe avere con il Monza: i brianzoli sono ultimi in classifica ma questo non impedisce a Warren Bondo di essere al centro dell’attenzione, il francese del 2003 è un titolare fisso nella squadra di Alessandro Nesta e ultimamente il Milan sembra aver drizzato le antenne spostandole a pochi chilometri di distanza.

Come alternativa di calciomercato, ma qui sarebbe più difficile arrivarci anche sul piano economico (servono almeno 15 milioni) ecco Carney Chukwuemeka: coetaneo di Bondo, nel Chelsea secondo in Premier League e già agli ottavi di Conference League l’inglese di origine nigeriana si sta mettendo in mostra nella coppa europea, mentre in campionato Enzo Maresca non lo ha mai utilizzato. Uno scenario che potrebbe convincere il giovane a cambiare aria, ma il contratto scade nel 2028 e il Chelsea sa bene di avere un bel talento tra le mani; staremo a vedere, certamente il calciomercato Milan è molto vigile sulla situazione del suo centrocampo e anche qui attendiamo qualche novità a gennaio.