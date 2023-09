CONSIGLI NON RICHIESTI/ Così il colloquio di lavoro diventa un’occasione per crescere

I colloqui di lavoro rappresentano un’opportunità che è importante poter riuscire a sfruttare pienamente, anche se non si otterrà un impiego. Se dovessi definire il colloquio di lavoro, dire che è un’esplorazione di mondi possibili a noi nuovi. È l’opportunità per incontrare direttamente datori di lavoro, selezionatori, società per il lavoro e raccontare le proprie competenze, le proprie qualità. Ma, oltre a questo, il colloquio di lavoro offre anche altri vantaggi. Scopriamoli insieme.

Esplorare il mercato del lavoro e le aziende. Durante il colloquio di lavoro, si possono raccogliere informazioni preziose sulle tendenze del mercato del lavoro e sulla cultura aziendale. Il dialogo, le domande che ci vengono fatte e che noi potremmo porre, ci possono aiutare a capire quali competenze ed esperienze sono più richieste, quali sono i valori e gli obiettivi dell’azienda che stiamo incontrando. Questa esplorazione ci consentirà di orientare la ricerca in modo mirato, adeguato alle esigenze del mercato, ma aiuterà anche a capire dove siamo noi.

Approfondire la conoscenza di sé. Il colloquio di lavoro rappresenta un’opportunità per riflettere sulle proprie competenze. Durante il nostro incontro, c’è chiesto di descrivere le esperienze passate, le competenze acquisite e i successi raggiunti, o anche fallimenti. Questo momento diventa occasione di auto-riflessione che consente di approfondire la conoscenza delle proprie capacità e di comprendere, scoprire, esplorare, quali sono le qualità distintive che si possono offrire come candidato, ma anche e soprattutto farci conoscere come persona.

Crescere nella gestione dello stress e nel comunicare. Il colloquio di lavoro può essere stressante, ma rappresenta anche un’opportunità per migliorare le abilità di gestione dello stress e di comunicazione. Parlare in pubblico e rispondere in modo efficace alle domande dell’intervistatore richiede padronanza di sé e capacità di esprimersi chiaramente. Ogni colloquio, nella sua unicità, può essere affrontato come la possibilità per trovare un equilibro, consentendo di acquisire fiducia in se stessi e accrescere le proprie abilità comunicative, migliorando la capacità di ascoltare e di ascoltarci.

Mantenersi aggiornati scoprire cosa accade intorno a noi. Durante il colloquio di lavoro è importante essere preparati e informati sulle ultime novità del settore in cui ci si sta candidando. Questo richiede una ricerca attenta e un’analisi approfondita delle tendenze del mercato. Essere aggiornati sulle ultime notizie e sviluppi nel proprio campo può fare la differenza durante l’intervista e dimostrare interesse e passione per la professione, ma diventa anche una grande occasione per arricchire quello che abbiamo scoperto con ciò che ci diranno.

Creiamo nuove connessioni. Il colloquio di lavoro rappresenta un’opportunità per entrare in contatto con professionisti del settore e creare nuove relazioni. A prescindere dall’esito immediato, sarà possibile stabilire un contatto prezioso per il futuro. Mantenere una rete di contatti professionali e non solo è fondamentale per rimanere impiegabili e così facilitare e aumentare possibili nuove opportunità. Alcuni consigli per l’uso. L’ascolto attivo. Se dovessi definire in modo informale e poco elegante, ma a mio parere efficace, che cosa è l’ascolto direi: “Tenere il cervello collegato, attivo”. Sentire non basta, dobbiamo metterci del nostro, dire sì e metterci in ascolto. Farlo attivamente, significa cercando di rendere visibile a chi comunica con noi che lo stiamo ascoltando. Quindi, essere presenti nel momento e concentrarsi sulla comprensione delle domande e dei messaggi trasmessi.

Per farlo può aiutare la “sospensione del giudizio”, che possiamo definire come il rimandare qualsiasi valutazione o conclusione affinché si possa comprendere appieno ciò che ci viene chiesto e favorire il prendere decisioni con una visione più ampia del campo di gioco. Questi due suggerimenti, non hanno nulla di semplice e soprattutto hanno bisogno di essere “allenati”, ma se ci riusciamo favoriscono una comunicazione efficace, permettendo di vivere il colloquio in modo più pieno e vero.

Riassumendo, il colloquio di lavoro, non è solo un’occasione per trovare o cambiare lavoro, è la possibilità per accrescere le nostre conoscenze sul mercato del lavoro, scoprire nuovi aspetti di sé stessi, migliorare l’abilità di gestione dello stress e di migliorare il nostro modo di comunicare, rimanere aggiornati sulle ultime novità e creare nuove connessioni professionali. Sfruttare appieno il potenziale di un colloquio di lavoro può portare a risultati positivi e a nuove opportunità, ma soprattutto a crescere personalmente. Alla prossima pillola che sarà l’appendice che ci aiuterà a scoprire le possibili domande di un colloquio e come rispondere.

