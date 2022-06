Consiglieri eletti Verona 2022, i seggi/ Risultati e preferenze con Tommasi sindaco

Ecco quali sono i consiglieri eletti a Verona dopo il ballottaggio di ieri, 26 giugno 2022: tutti i risultati e le preferenze. Come ormai risaputo, la città veneta ha un nuovo sindaco, leggasi l’ex calciatore Damiano Tommasi. Un risultato a dir poco storico quello dell’ex romanista, esponente del Centrosinistra, tenendo conto che il Centrodestra regnava da ben 15 anni all’ombra dell’Arena. Damiano Tommasi, numeri ancora ufficiosi, rappresentante di Pd, Azione, EV, DemoS, PiùE e Volt, ha ottenuto il 53.4 per cento dei voti al secondo turno, mentre Federico Sboarina, che rappresentava Fratelli d’Italia, Lega, Coraggio e NCI, si è fermato al 46.6 per cento.

La nuova composizione del Consiglio Comunale di Verona dopo il risultato del ballottaggio 2022 di ieri è quindi la seguente: Damiano Tommasi Sindaco (M5S-PSI): 10 consiglieri, PD: 8 e Traguardi: 3, con l’aggiunta di un consigliere per la lista Sinistra Civica Ecologista. All’opposizione troviamo invece Federico Sboarina, tre consiglieri di Fratelli d’Italia, due per Sboarina Sindaco-Battiti per Verona, uno per la Lega, e infine uno per Verona Domani, Coraggio. Infine, la presenza di Flavio Tosi, tre consiglieri per la lista Lista Tosi Sindaco (IV), Fare con Uno, e Forza Italia sempre a quota 1. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

ELEZIONI COMUNALI VERONA 2022: RISULTATI E VOTI LISTA DEL PRIMO TURNO

Nei risultati delle Elezioni Comunali Verona 2022 al primo turno il ballottaggio fu per l’appunto guadagnato dal sindaco uscente Federico Sboarina e dal candidato del Centrosinistra Damiano Tommasi.

Il testa a testa interno al Centrodestra vide due settimane fa la sconfitta del candidato di Forza Italia e Fare!, Flavio Tosi, che comunque entrerà in Consiglio Comunale all’opposizione. Qui di seguito i voti di lista emersi dai risultati del primo turno delle Amministrative 2022 a Verona: Tommasi con il 39,77% (42.9171 preferenze) ha ottenuto con la Lista Tommasi il 15,96%, Pd 13,07%, TraGuardDi 5,54%, SinistraEcologista 2,54%, Europa Verde 1,26%, Azione Calenda con +Europa 1.05%. Il sindaco uscente Sboarina invece prese 32,71% con 35.337 voti di preferenza, con il sostegno di: FdI 11,94%, Sboarina Sindaco 7,32%, Lega 6,6%, Coraggio Italia 5,24%, Verona al Centro 1,24%, Noi con l’Italia 1,1%. Le liste in sostegno a Tosi presero invece il 10,6% per la Lista Tosi Sindaco, 4,42% Fare!, 4,34% Forza Italia e 1,93% AmaVerona. Qui il dettaglio dello spoglio a Verona nel primo turno.

ELETTI VERONA, ELEZIONI COMUNALI 2017: I CONSIGLIERI USCENTI

Nelle Elezioni Comunali 2017 a Verona, dove trionfò il Centrodestra unito con Federico Sboarina, servì sempre il ballottaggio per definire i risultati definitivi e la composizione del Consiglio Comunale: al termine del secondo turno, 22 seggi andarono alla maggioranza (11 Lista Sboarina, 7 Lega, 2 Forza Italia, 2 FdI), 4 seggi alla candidata Patrizia Bisinella (3 Lista Tosi, 1 AmaVerona), 4 seggi al Centrosinistra (3 Pd, 1 VeronaCivica), 1 Alessandro Gennari candidato M5s (poi passato alla Lega nel corso della legislatura comunale).

I consiglieri comunali eletti dopo le Amministrative 2017 a Verona furono dunque i seguenti (aggiornati agli eventuali cambi di partito durante i 5 anni in Consiglio Comunale): maggioranza con Bonato, De Marzi, Laperna, Leso, Perbellini, Rossi, Russo, Sboarina, Simeoni, Zandomeneghi (Battiti per Verona Domani-Lista Sboarina); Bacciga, Bocchi, Comencini, Gennari, Grassi, Velardi (Lega); Adami, Ferrari, Maschio, Paci, Padovani, Sesso (FdI); Bressan, Guardini (Forza Italia). Opposizione con Benini, La Paglia, Vallani (Pd); Bozza, Drudi, Tosi (Lista Tosi); Bisinella, Meloni (Fare!); Vanzetto (M5s); Bertucco (Sinistra in Comune); Ferrari (TraGuarDi).

