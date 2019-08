Direzione Nazionale Pd, Renzi vs Zingaretti/ Diretta: Governo con M5s ma senza Conte?

«La vera crisi è quella nel Pd»: forse il titolo più azzeccato di “Repubblica” degli ultimi anni fa ancora da “apripista” all’ordine del giorno che oggi la Direzione Nazionale del Partito Democratico (convocata da Zingaretti per le ore 11 alla sede del Nazareno) ha previsto per scegliere la linea unitaria da tenere alle ormai imminenti Consultazioni del Capo dello Stato (domani alle ore 11 al Quirinale per il gruppo Pd) dopo l’infinita e “feroce” giornata di ieri al Senato. Conte ieri si è dimesso dopo un lunghissimo atto di accusa contro il suo stesso vice Salvini e il Pd in un primo si è unito al “coro” del Premier affidandosi al Presidente Mattarella per gestire la delicata e fragile crisi istituzionale ma le differenze in Aula (e fuori) non si sono fatte attendere. Ha parlato Matteo Renzi, il “senatore semplice” che si è detto sì fuori dal possibile Governo di scopo con il Movimento 5 Stelle ma che auspica che le Elezioni non arrivino subito per non inguaiare il Paese tra aumento dell’Iva e Manovra economica da approvare il prima possibile. L’ex Premier però ha stroncato tanto Salvini quanto Conte, “frenando” un possibile (secondo i retroscena, ndr) accordo ufficioso tra il Segretario Zingaretti e i 5Stelle proprio per un possibile “Conte-Bis”. Secondo quanto riportato dagli addetti ai lavori vicini al Nazareno, l’intervento da leader di Renzi ha di fatto reso ancora più insofferente il Segretario che oggi convocherà una Direzione Nazionale senza l’ex Premier ma con tutte le correnti sul piede di guerra per capire quale scelta affidare al Presidente del Repubblica. «Io non farò mai parte di un eventuale governo tra PD e Movimento Cinque Stelle[…] C’è da evitare l’aumento dell’Iva e serve un governo non perché noi ci vogliamo tornare ma perché l’aumento dell’Iva porta crisi dei consumi», ha spiegato ieri in Aula Renzi e da queste parole, probabilmente, oggi ripartiranno le discussioni al Nazareno senza però la presenza dello stesso Renzi.

DIREZIONE NAZIONALE PD: L’ENNESIMA RESA DEI CONTI

La prima mossa di Zingaretti dopo le parole di Renzi e la dimissioni di Conte è stata una breve nota in cui di fatto boccia definitivamente un “Conte Bis” e lascia aperta l’ipotesi di elezioni anticipate qualora lo scelga il Presidente della Repubblica: «Le parole di Conte sono da apprezzare» – dichiara il Segretario Pd nella nota – Ma c’è il rischio di una auto-assoluzione. Per questo qualsiasi nuova fase politica non può non partire dal riconoscimento di questi limiti strutturali di quanto avvenuto in questi mesi». Se Renzi ha aperto in Aula ieri un dialogo con il M5s – «nonostante mi insultino dalla mattina alla sera» – Zingaretti si fa cauto e non entra nel merito delle prossime scelte e sarà la Direzione Nazionale Pd di oggi a dettare la linea. Già, ma quale? Secondo Carlo Calenda, primo tra tutti sul piede di guerra, «Direi che la Direzione del Pd network di domani (oggi, ndr) è inutile. Renzi e Marcucci hanno già dato in aula la linea del partito: apertura ai 5S. Come peraltro già accaduto dopo l’ultima Direzione. Il PD come partito unitario che assume le decisioni negli organi non esiste già più». I renziani non vogliono andare al voto, forse davvero per non rimanere “esclusi” dalle liste elettorali che questa volta verrebbero preparate dalla Segreteria Zingaretti, mentre le truppe dem se non riuscissero a trovare un asse con i grillini per un Governo di legislatura la porta del voto la lasciano volentieri aperta.

“DISCONTINUITÀ” PER ZINGARETTI, RENZI ” DI LATO”?

La parola d’ordine del Segretario, nell’imminente Direzione Nazionale Pd, è “discontinuità” ed è questa che probabilmente chiederanno ai 5Stelle nei prossimi giorni: bocciatura di qualsiasi Conte-bis? Esclusione di Di Maio? Avanzamento di Fico come leader e garante di un accordo “giallorosso” o ancora altre opzioni? Tutto è aperto esattamente come riportano le correnti dei renziani e dei zingarettiani: se Renzi ora annuncia un passo di lato – «Ho portato la palla sin qui, ora non sono più centrale. Né io, né Luca Lotti o Maria Elena Boschi saranno presenti nell’eventuale governo» – è altrettanto vero che il suo peso interno al Parlamento si è fatto sentire eccome e non è da escludere che all’orizzonte oltre alla crisi di Governo vi sia anche una spaccatura ben più netta in seno al Partito Democratico. Il Pd non si dovrebbe «presentare con il cappello in mano ma chiedendo una discontinuità rispetto al governo gialloverde. Innanzitutto eliminando le parti incostituzionali dei due decreti sicurezza; in positivo, investimenti nelle politiche ambientali, nella scuola, nella sanità, il taglio del cuneo fiscale, oltre alle risorse per sterilizzare l’aumento dell’Iva», spiega la senatrice Roberta Pinotti alla vigilia della Direzione Pd. Se però l’intesa non dovesse andare in porto, ha concluso l’ex Ministra della Difesa, «questa diverrebbe la piattaforma elettorale per le urne che potrebbero arrivare a fine ottobre».



