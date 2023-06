Convocati Italia Nations League/ Lista Mancini: tornano Chiesa e Zaniolo, ancora fuori Zaccagni e Locatelli

CONVOCATI ITALIA FINAL FOUR NATIONS LEAGUE: LE SCELTE DI MANCINI

Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati dell’Italia per la Final Four di Nations League 2023: ricordiamo che la nostra nazionale giocherà la semifinale contro la Spagna (come due anni fa) il 15 giugno e poi sarà comunque in campo tre giorni più tardi, per disputare la finale per il titolo o quella per salire sul podio. Tappa “minore” nel percorso dell’Italia: sicuramente la priorità è l’Europeo e ovviamente il ritorno al Mondiale dopo due edizioni in cui non ci siamo qualificati, ma la Nations League deve comunque essere presa con serietà perché comunque ci può far crescere.

Andiamo dunque a scoprire quali sono i convocati: in porta poche sorprese, il titolare sarà Gianluigi Donnarumma con Alex Meret come vice, Guglielmo Vicario si è guadagnato i gradi di terzo portiere con un ottimo campionato. In difesa, spicca la presenza di Leonardo Bonucci: con la Juventus ha giocato pochissimo, ma resta un leader della nazionale ed è una scelta che per “continuità” ci può stare, aspettandoci che dai prossimi impegni ci saranno altre decisioni. Inevitabili le convocazioni degli esterni Giovanni Di Lorenzo, Federico Dimarco e Leonardo Spinazzola; poi abbiamo il jolly Matteo Darmian oltre a Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni.

CENTROCAMPO E ATTACCO

Certamente nella lista dei convocati dell’Italia per la Nations League fa piacere trovare il ritorno di Nicolò Zaniolo, che era stato escluso per motivi disciplinari; il centrocampo della nostra nazionale non cambia a parte lui, perché abbiamo ancora Marco Barella, Jorginho e Marco Verratti (i titolari agli Europei) con Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini che va a caccia di riscatto con la maglia azzurra, poi Davide Frattesi di fatto prende il posto di Sandro Tonali, per il quale il nostro CT ha deciso, in accordo con Paolo Nicolato, di concedergli la passerella degli Europei Under 21 che i nostri azzurrini non vincono da tempo.

Capitolo attacco: conferma per Mateo Retegui e Willy Gnonto, naturalmente è presente Ciro Immobile e poi torna Federico Chiesa; con loro, avremo anche Giacomo Raspadori. Gli assenti? Ne individuiamo almeno uno: ancora una volta Mancini ha scelto di non prendere in considerazione Mattia Zaccagni, nonostante un campionato chiuso in doppia cifra di gol e la qualificazione della Lazio in Champions League. Il nostro CT ha detto che le porte dell’Italia sono aperte per tutti, ma per Zaccagni sono rimaste nuovamente chiuse, e come per lui anche per Manuel Locatelli che pure era stato grande protagonista agli Europei.

CONVOCATI ITALIA

PORTIERI: Gianluigi Donnarumma (Psg), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Empoli)

DIFENSORI: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafa Toloi (Atalanta)

CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Marco Verratti (Psg), Nicolò Zaniolo (Galatasaray)

ATTACCANTI: Federico Chiesa (Juventus), Willy Gnonto (Leeds), Ciro Immobile (Lazio), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Tigre)

