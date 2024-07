Coppie Temptation Island 2024: l’addio di Christian e Ludovica

Ultimo appuntamento questa sera, giovedì 25 luglio, con Temptation Island 2024: sono ancora tantissimi i nodi da sciogliere, a cominciare dagli ultimi 4 falò che domineranno questa ultima puntata e che metteranno finalmente a confronto le coppie rimaste ancora in gioco. Siria e Matteo, Jenny e Tony, Vittoria e Alex, Martina e Raul: questa sera tocca a loro sedersi sul tronco per il fatidico confronto, di fronte al falò, e decidere quale sarà il loro futuro, se uscire insieme o prendere strade separate.

In attesa di scoprire cosa accadrà, ripercorriamo cosa hanno scelto le coppie di Temptation Island 2024 uscite dal programma nelle settimane precedenti e com’è ad oggi la loro situazione sentimentale. La prima coppia ad essere uscita dal programma, quasi subito, è quella composta da Christian e Ludovica: al falò i due si sono detti addio, a causa soprattutto dell’avvicinamento della ragazza al single Andrea che ha scatenato la rabbia e la delusione del fidanzato. Ebbene, un mese dopo l’addio alla trasmissione la coppia ha confermato la propria decisione e si è lasciata per sempre.

Temptation Island 2024 un mese dopo: la scelta di Lino-Alessia e Luca-Gaia

Proseguendo con le altre coppie di Temptation Island 2024 che hanno abbandonato anzitempo il programma, anche Lino e Alessia hanno confermato la loro decisione: la loro storia d’amore è ufficialmente terminata. Il loro rapporto ha spesso monopolizzato le puntate di questa edizione, con la fidanzata insofferente all’atteggiamento espansivo del ragazzo con le tentatrici e, in particolare, con la single Maika. Dopo innumerevoli confronti richiesti, incluso quello in cui si sono detti addio per la prima volta, alla fine Lino ha richiesto un nuovo confronto: Alessia ha accettato ma, nella puntata di ieri, si è consumato l’ennesimo scontro con la decisione della Pascarella di troncare i rapporti. Un mese dopo, come mostra una clip di WittyTv, la coppia ha confermato l’addio ufficiale.

Anche Luca e Gaia sono tra le coppie di Temptation Island 2024 ad essere uscite dal programma prima del gran finale: il loro falò di confronto si è consumato nella puntata di ieri e ha portato i due a lasciare l’Is Morus Relais insieme. Luca ha chiesto scusa alla fidanzata per i suoi comportamenti, lei ha ribadito di non aver ancora superato i tradimenti subiti in passato e che il comportamento del fidanzato con le tentatrici ha solamente alimentato i suoi dubbi. Lei sembra non credergli più ma, alla fine, decide di uscire con lui pur ribadendo che le cose difficilmente si risolveranno. Ed effettivamente, ai microfoni di Witty Tv un mese dopo l’addio, Gaia e Luca hanno ammesso di aver ribaltato la decisione iniziale e di essersi detti addio, soprattutto su volere della ragazza.