Corato, non invitato a matrimonio: accoltella zio/ Padre lo incita a “colpire forte”

Niente invito al matrimonio: lite finisce nel sangue…

A Corato, in provincia di Bari, un 19enne, assieme a suo padre, rispettivamente di 19 e 45 anni, sono stati accusati di tentato omicidio in concorso ai danni dello zio. Il ragazzo gli avrebbe inflitto alcuni calci e pugni, finendo per accoltellare lo zio perché non erano stati invitati al suo matrimonio. Il tutto è successo la notte del 30 giugno, quando il futuro sposo aveva finito di fare la classica serenata sotto la finestra della sposa. Nella rissa è stato coinvolto anche il futuro cognato dello sposo, intervenuto per provare a sedare gli animi.

Il figlio di 19 anni è stato incitato dal padre a darle “forte a tutti e due”, avrebbe dunque tirato fuori un coltello e inflitto un fendente al fianco al futuro sposo. Il cognato, invece, ha ricevuto tre colpi sulla schiena che gli hanno perforato il polmone, sempre per mano del ragazzo, come riportato da Repubblica. Fortunatamente, però, nessuna delle ferite si è rivelata fatale, e neppure grave, costando alle due vittime una trentina di giorni di prognosi. Le indagini hanno rapidamente appurato le dinamiche dei fatti che hanno portato il ragazzo ad accoltellare lo zio, ricostruendo le ragioni del litigio e permettendo agli inquirenti di trarre in arresto entrambi gli aggressori.

Non vengono invitati al matrimonio: incendia l’auto e accoltella lo zio

In merito alla vicenda del ragazzo che accoltella zio e cognato a Bari, gli inquirenti nelle loro indagini hanno appreso come tra aggressori e vittime non corresse buon sangue già da tempo. I due non erano stati invitati al matrimonio del fratello minore (34 anni) del 45enne, e non l’avrebbero presa bene, arrivando a compiere un gesto a dir poco estremo. Precedentemente alla rissa scoppiata nella notte tra il 30 giugno e il 1 luglio, verso la mezzanotte l’auto del padre della sposa sia stata data alle fiamme, fortunatamente senza provocare alcun danno, fuorché al veicolo.

I due si sono poi diretti dalla vittima, raggiungendola attorno alle 2 e ingaggiando la lite che avrebbe portato il ragazzo ad accoltellare lo zio e il cognato. Le cose tra i tre sarebbero degenerate, portando il cognato dello sposo ad intervenire. Il fratello dello sposo a quel punto avrebbe incitato il figlio di 19 anni a “daglieli forti a tutti e due”. Il ragazzo, armato di coltello, avrebbe colpito i due uomini, ferendo lo sposo al fianco e il cognato alla schiena, raggiungendo anche il polmone. Nessuno è rimasto ferito in modo grave, mentre i due aggressori sono stati condotti in arresto con l’accusa di concorso in tentato omicidio.











